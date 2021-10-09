英特爾老王賣瓜 華爾街不買單 美銀：嚴重依賴PC市場就是首要問題

英特爾 (INTC-US) 執行長 Pat Gelsinger 雖然訂定了大膽的計畫，盼公司恢復昔日的輝煌，但顯然並未贏得華爾街全體讚賞。

英特爾日前宣布發售效能強大的第 12 代 Alder Lake 系列行動處理器，Pat Gelsinger 信心滿滿指出，AMD 備受矚目的時間「很快就會結束」。

然而，美銀證券分析師 Vivek Arya 週五報告仍維持英特爾股票「遜於大盤」的評級，目標價 52 美元，因為他認為該公司面臨策略挑戰。首先，對成熟的個人電腦市場嚴重依賴就是一大問題。

「2020 年和 2021 年是疫情帶來的反常情況，這市場已經非常成熟，通常是一個緩慢且沒有成長的產業，這對英特爾的成長來說尤其不利，因為他們沒有獨具一格的市場份額增加動力，例如像 AMD (AMD-US) 的 PC 銷售一樣。」Arya 寫道。

Arya 還指出，伺服器個人電腦 CPU 業務的份額增長空間很小，且來自 AMD 和 Arm 的競爭力道可能加劇。

「Arm 在伺服器和 PC CPU 上占有的份額向來很小，但最近 Arm 在搭載蘋果 M1 晶片的 PC 開始獲得動力。」

Arya 認為，在全球晶片短缺的情況下，英特爾業務加倍投入晶圓代工是「昂貴的分心」，且由於起步較晚等因素而面臨高財務風險，但也有可能英特爾的晶圓代工業務表現優於他的假設，此部分靜待英特爾 11 月 18 日分析師日公布進一步資訊。

英特爾週五下跌 0.68%，收 53.81 美元，今年迄今仍約有 8% 漲幅。Arya 指出，該股可能受益於預期偏低以及市場廣泛轉向價值股的趨勢。

華爾街對英特爾股票評價多空交錯，在追蹤該股票的 41 位分析師中，15 人給予「買進」或「等同買進」的評級，而 10 人建議「出售」或「等同出售」，但平均目標價 61.83 美元仍意味著該股有紮實的上行空間。