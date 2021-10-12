不只能源、食品漲 脫脂奶粉期貨價格飆至7年新高

由於全球牛奶產量意外出現短缺，促使國際採購商開始尋找奶粉，未來「奶粉錢」的花費恐怕會愈來愈高。

脫脂奶粉期貨價格周一 (11 日) 達每百磅 135 美分，創下自 2014 年 8 月以來新高。

全球兩大乳製品出口地歐洲及紐西蘭，當前產量令人失望，牛奶價格上漲，並使得國際採購商爭相搶購奶粉，奶粉是最容易出口的乳製品。

《乳製品市場分析》編輯 Matt Gould 發布報告表示，美國出口商稱，國際客戶對美國奶粉、黃油和奶酪的諮詢「大幅激增」。

一些分析師還預測，本季的農場牛奶價格將創下歷史新高，因全球供應疲軟這將導致價格上漲。

Westpac 資深農業經濟學家 Nathan Penny 表示，已將 2021-22 年農場牛奶價格預測上調 75 美分，至每公斤 8.50 美元。若真來到這一價位，將創下歷史新高，超過 2013-14 年創下的 8.40 美元紀錄。

Fonterra 的價格預測，則維持在 7.25 美元到 8.75 美元之間，中位數為 8 美元。

Penny 指出，調高預測價的關鍵在於紐西蘭產量本季顯著下修，加上其他主要乳製品生產商的產量疲軟，今年剩餘時間乳製品價格將保持或接近目前的高點。