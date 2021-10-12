〈美股盤前要聞〉通膨威脅加劇 美股期貨漲跌不一

美國今日將公布 8 月 JOLTs 職位空缺數據。市場憂慮能源價格上漲引發通膨風險。美國 10 年期公債殖利率來到 1.603%。美股期貨週二 (12 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.17%，標普 500 期貨跌 0.11%，那斯達克 100 期貨漲 0.08%。

1. Merck 尋求 FDA 授權旗下新冠口服藥丸 Molnupiravir

Merck(MRK-US)(默克, 默沙東) 與 Ridgeback Biotherapeutics 周一 (11 日) 表示，已向美國食品藥物管理局 (FDA) 提交申請，尋求新冠口服藥丸 Molnupiravir 的緊急使用授權 (EUA)。

作出最終決定前，FDA 必須先針對 Molnupiravir 的安全性與有效性數據進行審查。Merck 本月初援引後期臨床試驗結果指出，Molnupiravir 能有效將輕度、中度新冠確診患者的住院及死亡風險降低約 50%。

一旦獲得 FDA 批准，Molnupiravir 將成為全球首款治療新冠病毒的藥丸，其帶來的意義在於，不僅可降低美國醫院負載量，還能防止弱勢國家的醫療系統崩潰。

2. 特斯拉 9 月賣出 56006 輛中國產電動車

據《路透社》12 日報導，特斯拉 (TSLA-US) 在 2021 年 9 月份，於中國市場共賣出了 5 萬 6006 輛的中國產電動車，這是特斯拉上海工廠約於 2 年前啟用以來的新高紀錄。而在這個銷售數字當中，有 3853 輛是出口用途。

路透社引用中國乘用車市場信息聯席會 (CPCA) 數據，特斯拉 2021 年 9 月在中國創下 5 萬 6006 輛的中國產電動車銷售紀錄 (其中 3853 輛是出口用途)，比起 8 月份的 4 萬 4264 輛 (其中 3 萬 1379 輛是出口用途) 要高出許多。目前上海工廠有生產 Model 3 和 Model Y。

3. 供應鏈瓶頸影響蘋果手機出貨

全球手機品牌龍頭蘋果 (APPL-US) 近期面臨供應鏈瓶頸，儘管 iPhone 13 新機推出一個月以來交貨期正逐漸縮短，但摩根大通周一 (11 日) 表示，現階段仍處於高位，高階機種交期仍超過一個月。

摩根大通首席分析師 Samik Chatterjee 說，蘋果 iPhone 13 和 13 Pro 的交期仍多於去年的 iPhone 12 機型。交期即消費者下訂後取得 iPhone 所需的天數。

此外，Chatterjee 表示，去年 iPhone 12 上市第三周交期已經略縮短，如今 iPhone13 到第四周才首次看到所有機型的交期出現改善，低階機型縮短幅度較大，約 2 至 3 天；而高階機型則縮短 1 天。

4. AZ 抗體雞尾酒療法試驗顯示 COVID-19 重症和死亡風險可減半

阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 周一 (11 日) 表示，根據後期臨床試驗結果，其實驗性抗體雞尾酒療法，能有效將 COVID-19 非住院患者的重症和死亡風險減半。

阿斯特捷利康稱，與注射安慰劑相比，那些 7 天內出現症狀的受試者，在注射 600 毫克劑量 AZD7442 後，出現重症和死亡的風險降低了 50%，達成後期試驗的主要目標。

5. 原油、金屬原物料同步飆漲 加劇通膨威脅

近期能源、金屬價格的飆升為市場帶來新的警惕，大宗商品市場正在助長通膨，加劇原先供應鏈瓶頸，並危及疫情後的經濟復甦。

西德州中質原油 (WTI) 價格周一 2014 年以來首度突破每桶 80 美元以上，鋁礦價格飆升至 2008 年 7 月以來高點，帶領基本金屬走升，此外，中國煤炭期貨也飆升至歷史新高。

ED&F Man 資本市場分析師 Ed Meir 表示：「近期能源短缺與價格飆升加劇供應鏈問題，通膨已與我們同在，且可能有別於各國央行的預期，通膨正持續發生。」