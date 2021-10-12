利空籠罩挫 官股券商10月以來買超逾150億穩盤

台股隨美股翻黑，雙十連假後首日交易就失守 5 日線，官股券商再度進場穩盤，光是今 (12) 日就花了 62.87 億元，累計 10 月以來，7 個交易日已斥資逾 150 億元進場低接。

中國限電與通膨議題持續打擊多頭信心，台股今天隨美股走跌，盤中一度大跌 291 點，隨後在低接買盤進場跌幅收斂，但終場仍下跌 177 點，收在 16462 點，失守 5 日線。

為抵禦空頭壓境，官股券商積極進場穩盤，10 月以來僅 7 日小幅調節賣超 5 億元，其餘交易日則是天天買超，今天更是一口氣買超近 63 億元，鎖定台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 等權值股低接穩盤。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，國內疫情目前已經穩定控制，主管機關陸續放寬部分場域防疫管制措施，加上五倍券開始使用，預期國內內需族群有表現的空間。

葉獻文說，上週大盤在測試萬六及年線位置支撐線後反彈，顯示多頭格局不變，預期進入第四季電子消費品拉貨旺季，指數有望挑戰月線萬七大關。

葉獻文表示，受惠蘋果 iPhone 新機進入拉貨旺季，晶圓龍頭大廠 9 月營收 1526.85 億元、月增 11%，改寫歷史新高，第三季為單季營收首度突破 4000 億元，累計前 9 月營收共 1 兆 1492 億元，年增 17.5%。

另外，台積電將於本週四召開法說公布第三季財報，外資普遍預估第三季毛利率 50.9%、營益率 40.5%，市場將觀察近期漲價後對毛利率的影響，會上釋出訊息也將成為科技股第四季的風向球。