需求強+漲價 晶焱Q3營收10.52億元創新高

IC 設計廠晶焱 (6411-TW) 今 (12) 日公布 9 月營收 3.48 億元，月減 2.08%，年增 17.67%，第三季營收 10.52 億元，季增 16.63%，年增 20.92%，累計前三季營收 29.57 億元，年增 30.81%；受惠 ESD 晶片需求強勁，加上漲價效應，晶焱第三季營收創下歷史新高。

晶焱近來獲利表現亮眼，7、8 月合計稅後純益達 1.64 億元，已賺贏第二季整季的 1.54 億元，累計前 8 月稅後純益達 5.58 億元，年增 74.92%，每股稅後純益達 5.73 元，超越去年前三季的 4.46 元。

展望後市，晶焱看好，現今全球 ESD 使用量已超過 400 億顆，2022 年可達 600 億顆，凸顯電子產品對靜電防護的需求持續增加，公司也可順著趨勢成長，並反映在公司業績上，同時透過拓展新領域，如車用、工控等，推動營收逐年創高。

針對獲利表現，晶焱表示，去年毛利率下降至 37%，隨後公司進行一連串的改善，包括產品組合優化、簡化成本結構，以及拓展新應用，帶動今年上半年毛利率回升至 42%，並預計未來將維持該水準。