讀懂最值得關注的 DeFi 2.0 協議：Olympus、Tokemak、Alchemix、Spell 和 Convex

尋找更具資本效率、代幣經濟模型更加完善的下一代 DeFi 協議。

撰文：@scupytrooples，Alchemix 聯合創始人

編譯：盧江飛

預計到 2022 年，我們可以看到所謂的「DeFi 2.0」興起。

作爲一個 DeFi 耕作者、Degen、學生和建設者，我發現自己腦海中所構想的 DeFi 未來願景已經開始實現。在第二波 DeFi 熱潮中，出現了許多優秀項目，但「DeFi 2.0」之所以能夠到來，主要還是歸功於這一領域裏的早期開拓者，比如 MakerDAO、Compound、Aave、Uniswap、Sushiswap、以及 yearn.finance。

在上述這些 DeFi 巨頭的基礎上，下一波新協議呼之欲出，其中最讓我意想不到的是 @OlympusDAO，起初我覺得這個算法穩定幣協議不會有太大作爲，但現實給了我一記響亮的耳光，我真的大錯特錯了。

發現 Olympus DAO

Olympus DAO 做了一些其他協議此前從來沒有做過的事情——他們沒有通過流動性提供者（LP）挖礦來爲協議吸引流動性，而是利用「協議控制價值」（protocol controlled value）的概念及其創新的綁定機制顛覆了傳統 DeFi 流動性模型。

事實上，Olympus DAO 的債券結構設計的非常出色，用戶只需設置自己要出售的債券數量和初始價格就能輕鬆啓動，債券價格會根據市場需求進行調整，如果沒人購買，價格就會下降，直到有人購買。一旦債券被購買，價格就會上漲，然後當市場需求因爲價格上漲減少後，債券價格又開始下降——這種模式最大優勢就是能始終確保供應滿足需求。

另一方面，Olympus 和 ICO 之間的最大區別在於，資金不會流向 Olympus 團隊，而是流向協議自身流動性：當債券隨着流動性提供者股票被購買時，Olympus 協議其實變成自己的做市商，既賺取收入又提供了流動性。

坦率地說，我直到幾個月前才真正意識到流動性挖礦是一把雙刃劍：流動性挖礦對 DeFi 協議的初始增長有利，但對長期可持續性並無益處。同時，我也發現 DeFi 協議除了提供激勵之外，似乎也沒有其他辦法可以吸引流動性——的確，這就是我在認真觀察 Olympus DAO 之前的想法。

在好奇心的驅使下，我最近開始嘗試對 OHM 代幣進行流動性挖礦，看看這個協議到底有什麼特別之處，結果發現，解決 DeFi 收益耕作問題的辦法其實就是 Olympus 債券。

所以我聯繫了 Olympus DAO，看看他們是否可以向 Alchemix 提供他們的債券技術。實際上，他們同樣看到了其他 DeFi 協議在使用其機制後能夠發揮巨大效用。

下面，讓我們一起來看看 Olympus Pro 的運行機制。

Olympus Pro 的運行機制

現階段，如果你已經參與到某個 DeFi 協議的一部分，或者正在考慮啓動一個 DeFi 協議，我強烈建議您查看 Olympus Pro (OP)。

流動性挖礦對於早期增長非常有用，但它有點像毒品：一開始感覺很棒，但如果使用它並依賴它的次數越多，情況就越糟。這裏的主要問題是，大量「有毒」的流動性會入侵到流動性池中並影響其他參與者，當其他參與者發現這個問題之後，他們其實沒有辦法做出太大改變，唯一的制勝策略就是隨波逐流。Olympus Pro (OP) 解決了這個問題並清理了流動性池上漂浮的「污穢」。

在這個過程中，神奇的事情發生了。我想現在每個人都非常熟悉：當「毒性」消失之後，社區會一起制定戰略，過去的流動性挖礦就像是一場「人對人」的競賽，而現在變成了一場「躺在舒適沙發上」的合作遊戲，Olympus 社區就是一個最好的證明。

Olympus Pro (OP) 爲使用其服務的任何協議帶來了這種魔力，當然，改變流動性挖礦整體趨勢可能還需要一段時間，但我確實相信，當流動性提供者進行「鑽石手」交易時，Olympus Pro (OP) 能讓持有者和交易者對項目更有信心。

以下是一些具有強大流動性挖礦的 DeFi 協議示例，我隱藏了項目名字，僅保留了流動性挖礦的美元走勢（比使用 ETH 更直觀），從中可以看出在牛市中你是如何被流動性挖礦所影響。

作爲 @AlchemixFi 的一員，我對 Olympus Pro (OP) 感到非常滿意。在不到 10 天的時間裏，我們已經獲得了價值大約 50 萬美元的債券，繼續這樣做的話，將使 $ALCX 更快地控制通脹。

由於我們還在 $alUSD 和 $alETH 市場提供激勵，因此後續也將爲這些市場提供債券，這將確保我們擁有長期流動性，並使人們在未來幾十年依然能對平臺充滿信心。

所以，如果你參與了一個基於流動性挖礦的 DeFi 協議，那麼現在就可以嘗試下 Olympus Pro (OP)，至少我想不出還有其他能更好利用流動性挖礦資金的解決方案。

Tokemak 的妙處

另一個讓我起雞皮疙瘩的 DeFi 協議是 Tokemak，該協議旨在解決 DeFi 流動性問題，並讓流動性租用銷量比擁有二池的效率更好。

到目前爲止，Tokemak 協議還沒有正式推出，所以我們無法 100% 確定它的運作情況，但我對這個協議非常樂觀。下面讓我解釋一下它是如何工作的，以及爲什麼你的協議應該將其作爲下一個選擇。

Tokemak 協議的目標是成爲一個去中心化做市商。那麼，什麼是做市商呢？基本上，做市商會在交易所提供流動性，因此其他人可以在低滑點時進行交易並通過點差賺錢。事實上，做市交易並不容易，但那些擅長做市的人卻能讓自己收益。

一些中心化金融做市商參與了 DEX 市場的套利，可直到現在，我們還沒有看到真正的去中心化做市商。 Tokemak 協議擁有大量的 ETH 和 USDC 儲備，因此可以在協議中與其他代幣進行搭配交易對。

用戶將他們的代幣質押在 Tokemak 協議上（第一批支持的代幣包括 $ALCX、$FXS、$TCR、$OHM 和 $SUSHI），然後就會收到 tToken，該代幣可以作爲他們的存款收據。作爲 tToken 持有人，您有資格賺取 $TOKE 代幣以匹配流動性的另一側。

對於 Tokemak 協議中的流動性提供者來說，該協議既爲他們提供了一種提供流動性的方式，同時又最大限度地減少了遭受無常損失（impermanent loss）的風險。不僅如此，Tokemak 協議對 $TOKE 代幣的設計也非常棒，下面讓我進一步解釋下：

當您持有 TOKE 代幣時，可以將其抵押在 Tokemak 協議的「反應堆」（reactor）上，委託在某個「反應堆」上的 TOKE 代幣數量越多，就越能將可用流動性引導到該代幣上。更酷的是，流動性引導者在提供適量流動性後也可以獲得激勵。

如果流動性高但成交量低，則意味着您分配了過多的流動性，反之亦然。這裏有一個訣竅，即讓你的流動性和成交量恰到好處，對於這麼做的流動性引導者，Tokemak 協議會給予獎勵。作爲流動性引導者，如果你想最大化自己的回報，就必須以最明智的方法進行流動性分配！

展望未來，我絕對認爲 TOKE 代幣最大持有者將會是一些去中心化自治組織（DAO），對於這個問題，我後續會在其他主題貼內深入討論，因爲博弈論涉及的東西非常酷，所以需要花費較長時間進行解釋。

對於使用流動性挖礦的 DeFi 協議，只需知道使用 Tokemak 協議可以計算每單位流動性的美元價格且比自己允許二池更有效即可。

讀懂下一代抵押債倉平臺： Alchemix 和 Spell

再來談談下一代抵押債倉（CDP）平臺。以我完全公正的觀點認爲，@AlchemixFi 和 @MIM_Spell 將在 CDP 平臺發展道路上保持領先位置。如果你之前就曾關注過我並看過我的一些分析，相信已經聽說了很多關於 Alchemix 的事情。Alchemix 發明了不可清算的、自我償還的貸款產品。很酷吧？

Alchemix 的第二版產品將支持多抵押、多策略的資產，現在，人們可以將他們的代幣放入收益聚合器中，例如 Yearn、Pickle、Harvest 等協議，Alchemix 將支持這些協議，並將將抵押債務頭寸功能擴展到這些協議上。

此外，我們將通過 alBTC 以及 DeFi 中的大量其他資產擴展 Alchemix 的合成產品——我親切地稱之爲「Altchemix」——對於在儲備金庫中使用 Alchemix 的去中心化自治組織來說，未來潛力巨大，我們非常期待 Altchemix 的表現，並希望在 2022 年對 ALCX 代幣有更多其他改進。

Convex 神奇之處

最後要談論的一個 DeFi 協議是 @ConvexFinance，這個協議可以說是站在了 @CurveFinance 肩膀上構建的，而 @CurveFinance 也是我個人最喜歡的 DeFi 協議之一。在我看來，Conve、以及他們的 veCRV 治理代幣的設計很棒，也是最有利可圖的一個 DeFi 協議。

對於那些還不太瞭解 Cruve 協議的人，我先做個簡單解釋，Curve 流動性挖礦完全受曲線計量系統中的流動代幣投票控制，而在 Convex 協議中，veCRV 持有者投票支持（LP 挖礦池）指標並對每個指標進行指導。

另一方面，你擁有的 veCRV 代幣越多，那麼存入流動性池中的代幣收益率就會越高。 Convex 協議建立在這個系統之上，他們擁有大量的 veCRV，並準備將 veCRV 擴展到每個人。Convex 協議計劃發行自己的 $CVX 代幣，該代幣本身也會具備一些很棒的功能，最終 Convex 協議將會成爲以太坊上放置穩定資產的最佳場所，他們會把一些 $CRV 鎖定到 veCRV 中，然後將其餘部分分發給用戶。

得益於 @AndreCronjeTech 和 @VotiumProtocol 所帶來的創新，veCRV 和 CVX 持有者已經變成了強大的流動性引導者，即便人們爲了獎勵而拋售這些代幣，被動收入也足以彌補。

總而言之，下一代協議將使 DeFi 變得更具資本效率，代幣經濟模式也將更加完善，繼而讓所有 DeFi 協議都能可持續發展，因此我非常看好本文所提到的這些協議。

最後總結一句：DeFi 2.0 非常棒。