〈稅收統計〉四大稅目助攻 前9月稅收2.2兆元、年增逾2成

財政部統計處今 (13) 日公布 9 月稅收統計，單月實徵淨額 3020 億元、年增 13.1%；累計前九月實徵淨額 2 兆 2380 億元、年增 22%，前九月主要稅目中包括營所稅、證交稅、營業稅與貨物稅增幅較多。

其中營所稅部分，單月稅收 1054 億元、年增 20.5%，主要是暫繳申報稅額增加，累計前九月稅收 5692 億元、年增 50.9%，主要與去年免辦暫繳回補，加上上市櫃公司獲利成長有關，帶動今年結算申報自繳稅額增加所致。

證交稅則受惠於成交量增加，台股今年 9 月與前九月日均成交量分別有 3656 億元、4828 億元，分別較去年同期增加 58%、1.2 倍，帶動單月稅收有 178 億元入帳、年增 28.5%；累計前九月稅收也有 2131 億元、年增 99.1%。

營業稅部分，單月實徵淨額 848 億元、年增 5.4%，累計前九月實徵淨額 4050 億元、年增幅 14.5%，主要是國內產銷活動穩定、進口電子零組件與金屬製品、資通與機械商品稅額增加，加上適用外銷零稅率的營業人申請退稅增加等交互影響所致。

另外，與房地產有關的稅收中，包括土增稅與契稅則雙雙衰退，其中土增稅單月稅收 71 億元、契稅 14 億元，分別較去年同期減少 33.5%、12.6%。

但值得注意的是，受惠於南部房市火熱，包括高雄市與台南市在新建案帶動下，9 月契稅仍較去年增加，其中高雄年增 0.44 億元、0.15 億元。

至於房地合一稅部分，9 月實徵淨額 62 億元，較去年同期大增 4.6 倍，財政部統計處副處長陳玉豐說明，主要與部分法人稅收提前在 9 月入帳有關，但如扣除法人部分，9 月來自個人的房地合一稅收共 15.7 億元，較去年同期增加約 4 成。

展望今年稅收表現，陳玉豐分析，包括上市櫃營收表現外，振興五倍券上路後，預期可望挹注包含營業稅與娛樂等稅收表現，今年稅收可望較去年增加，並有機會超越預算數。



