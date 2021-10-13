FinTech產學接軌 金融科技創新園區首推數位沙盒校園實證基地

金融科技創新園區 (FinTechSpace) 為擴大數位沙盒合作實證場域、加速培育創新實證人才，今 (13) 日分別與台科大、中正及中山大學合作，首推北中南三大校園「數位沙盒校園實證基地」，期許藉由創新實證應用培養創新實證人才，強化校園實證成果與產業接軌，推動校園 FinTech 能量。

金融科技創新園區是由金管會指導、金融總會推動設立，並委託資策會規劃執行的一站式金融科技創新加速器，此次推動數位沙盒校園實證基地，金管會副主委蕭翠玲表示，台灣的金融科技「數位沙盒」最早是在金融科技創新園區運作，是第一個金融科技 Open API 的集體創作平台。

蕭翠玲表示，本次透過校園基地機制的建置，不僅希望將過去的經驗帶到大專院校，而且希望善用校園研發的能量及年輕人對數位金融服務的想像，放大 API 的開發及應用，期待透過校園基地能培養出一個生態系，將創新概念以最小成本發揮最大的效用。

金融總會秘書長吳當傑則表示，園區自開辦以來，便與全國各大學院進行校園課程或學術研究合作，提供數位沙盒服務平台，以培育未來金融科技人才。而「數位沙盒校園實證基地」更藉由創新實證應用培養實務應用人才，進一步延伸至全台各地其他有創新實證需求之單位或學校。

「數位沙盒校園實證基地」運用數位沙盒既有 API 服務基礎，透過校園課程合作帶領學生了解場景金融發展及設計架構，北中南三大基地分別設立於國立臺灣科技大學、國立中正大學及國立中山大學，合作單位涵蓋金融科系相關科系所、創新育成中心、技術研發中心、數據研究中心等校園單位，預計每月舉辦一場教師主題交流課程或工坊，並於 2022 年 6 月舉辦學生期末成果發表。

金融總會表示，「數位沙盒校園實證基地」能夠促進金融科技產學研多方合作，強化校園研究能量並活化學習資源，帶動跨域創新服務實證成果，也藉由校園金融科技創新人才的培養，持續推動金融科技創新轉型。