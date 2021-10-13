【富蘭克林】美國景氣燈號維持擴張，震盪中擇優布局

受到通膨高漲、成長放緩及聯準會貨幣政策將轉趨緊縮等擔憂衝擊，史坦普 500 指數自 9/2 歷史新高拉回整理，國際貨幣基金 10/12 也將美國今年經濟成長率預估下調 1 個百分點至 6.0%，2022 年則上調 0.3 個百分點至 5.2%。根據富蘭林坦伯頓基金集團旗下凱利投資團隊追蹤涵蓋消費面、企業活動及金融面共 12 項指標所編纂的衰退風險儀表板顯示，九月底 12 項指標均位於綠燈或擴張區間，顯示美國經濟基本面仍屬穩健，且金融面也維持寬鬆。富蘭克林證券投顧表示，美國經濟增長雖然放緩但仍穩健，股市漲多回檔以良性調整看待，提供空手者分批加碼、擇優布局的機會。鑒於類股輪動加快，價值循環股在通膨及利率上揚環境下有表現空間，創新帶動科技及生技醫療產業長期結構成長趨勢不變，建議投資組合中創新成長及價值循環股兼備，穩健者可透過產業多元布局的美國平衡型基金介入。

凱利投資衰退風險儀表板：12 項指標均為綠燈或擴張區

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲認為，Delta 變種病毒對美國經濟影響應已觸頂，經濟有望從夏季放緩中重新加速，儘管可能需要 1~2 個月才會反映在經濟數據上，但從調查數據來看，九月 ISM 製造業指數出現改善，新訂單分項指數保持在 66.7 的健康水準，近週花旗經濟驚奇指數亦出現觸底反彈，預估進入第四季至 2022 年初美國經濟成長可望重拾動能。

傑佛瑞．修茲認為，美國正處於從疫情大流行邁入經濟重啟過程的最後階段，重返校園及辦公室、商業旅行增加、服務支出可望出現更持久的改善，消費者有大量超額儲蓄可運用，在終端需求驅動下，企業將持續回庫存及維持資本投資。另一方面，儘管金融市場面臨的主要風險仍是病毒變異，但世界多數地區持續學習與病毒共存，尤其新冠口服藥物試驗傳出好消息，這可能會改變遊戲規則，有助全球經濟持續朝正常化邁進。整體而言，美國經濟增長率觸頂放緩但仍強勁，預估在未來 12~18 個月內仍將保持高於趨勢水平，雖然復甦路途可能顛簸，緊繃的勞動市場和供應鏈瓶頸未來可望逐步緩和，經濟重新加速可望挹注獲利，即使聯準會十一月宣布縮減購債、整體政策仍偏鴿派，這些有利因素均將支持美股延續漲勢。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克指出，隨著經濟步入正常化，聯準會寬鬆貨幣政策也將面臨調整，市場波動加大增添投資操作難度，透過靈活彈性不受限的多元資產配置，有助實現收益及長期穩健獲利的投資目標。現階段我們在金融、公用事業、健康醫療及一些消費相關產業找到具吸引力的股利機會且股利可望持續成長，債券面仍靠攏於高收益債市尋找信評改善及較高的收益機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，科技產業有數位化轉型的結構趨勢支持，而且，企業隨著經濟狀況好轉料將提高科技投資，企業尋求改善其科技基礎設施和生態系統以在全球市場中維持競爭力，科技支出前景可望維持強勁。可從數位轉型趨勢受益的個股為現階段富蘭克林坦伯頓科技基金的核心配置，基金布局囊括雲端平台、軟體即服務、電子商務、數位支付、AI、5G 等趨勢商機。

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