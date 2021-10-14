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美11月開放陸路邊境 旅遊股依舊萎靡

鉅亨網編譯許家華
美11月開放陸路邊境 旅遊股依舊萎靡 (圖片:AFP)
美11月開放陸路邊境 旅遊股依舊萎靡 (圖片:AFP)
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美股航空旅遊邊境開放新冠疫苗產業

儘管美國宣布下個月開放墨西哥和加拿大陸路邊境，讓已完全接種新冠疫苗的旅客入境，但旅遊股週三 (13 日) 仍在徘徊。

美國開放陸路邊境的舉措，將重啟疫情時期暫停長達 19 個月的非必要汽車、鐵路和渡輪旅行。旅客需要在入境口出示疫苗接種證明，並由官員自行決定是否進行二次篩查。若已提供完全接種證明，則不需要再提供 Covid-19 測試陰性的證明。

國土安全部部長 Alejandro Mayorkas 聲明表示：「跨境旅行為我們邊境社區創造了重大的經濟活動，也並有利於我們更廣泛的經濟。」

根據美國交通部數據，2019 年墨西哥和加拿大出入境超過 3.702 億人次，但 2020 年該數據下降至 2.005 億人次。

市場對此消息的反應多空交錯，聚焦科技的旅遊公司週三漲跌互現。ETFMG 旅遊科技 ETF (AWAY-US) 上漲 0.56%。線上預訂公司 TripAdvisor (TRIP-US) 下跌 1.10%。線上房屋租賃巨擘 Airbnb (ABNB-US) 上漲 0.48%。科技加權的納斯達克綜合指數收高 0.73%。

飯店產業主要成分股盤前上漲，但最終表現不佳，美高梅國際度假村集團 (MGM-US)、希爾頓 (HLT-US) 和萬豪 (MAR-US) 等主要連鎖飯店均呈走低趨勢，分別收低 1.11%、2.67% 和 1.8%。

追踪航空公司的美國全球噴射機 ETF (JETS-US) 下跌 2.46%。

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