大盤弱勢反彈 Q4如何布局？

大盤從 16162 反彈到十日線 16800 後上不去屬於弱勢反彈，在盤跌之下不排除回測 16162，最差狀況是失守萬六大關，就不排除回測 5 月低點 15159，屆時 3000 點跌幅將有機會醞釀新一波大反攻行情，時間點估落在今年底至明年初。油價上漲導致通膨壓力增加，QE 在 11 月開始退場機率大，FED 敢將 QE 退場代表對於經濟復甦有信心，因此 QE 退場不見得對股市完全是壞事，熱錢撤出美元指數轉強，台幣走貶有利出口，美國是台灣是第一大出口市場，距上一次 QE 退場時間是 2014 年元月，當時經過 10 個月時間才完全退場，儘管熱錢撤出但最終仍反映經濟基本面，當年加權指數漲 8%，電子指數大漲 20%，傳產指數則下跌 5%，尤其鋼價、運價已見反轉，美元走強更不利以美元計價的原物料股。

泰鼎受惠中國限電轉單，投信低檔布局

對於 QE 退場後的選股策略仍是以中小電子優先，倘若美元走強外資要調節仍優先選大型權值電子如台積電、聯電。行情回穩時，可鎖定業績成長，且法人買進的中小型股布局，近期中國多地實施限電措施，對於 PCB 產業影像較大，估計中國缺電問題短時間仍未解，泰鼎 (4927-TW) 生產基地位於泰國將有望受惠轉單，9 月營收 11.3 億，月增 9.45%，年增 26.39%，加上三廠已在第三季完工開始量產，目前規劃安裝五條生產線，總產能增加三到四成，主要出貨 mini LED 電視背光源板、汽車板，估計 Q4 營收將開始逐季成長，今年上半年獲利 2.34 元，全年估 7 元，投信自 9 月默默吃貨，9 月至今已買進 6289 張，目前本益比僅 10 倍，加上今年都還沒漲到基期相對低，進可攻退可守。

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