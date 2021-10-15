操盤手看台股：看盤看情緒 一族群明年營運將比今年好

當今全球通膨問題持續，根據美國勞工部日前所公布的最新數據，由於燃油和天然氣服務價格飆升，今年 9 月消費者物價指數 (CPI) 月增率達 0.4%，而年增率達 5.4%，普遍較市場預期的高，顯見由於大宗商品價格居高不下，加上工資上漲，企業成本上升，而為了確保利潤僅能轉嫁給下游消費者。只是由於經濟成長跟不上，消費者無法接受全面調漲的售價，進而造成需求下降，故之前談到停滯性通膨可能性越來越高；對此，企業只能適度吸收成本，犧牲毛利率來換取市場佔有率，故明年的獲利恐被侵蝕，自然明年營運不易比今年好，這是市場隱憂所在。

當中最明顯的例子即是晶圓代工漲價，IC 設計跟著調漲晶片報價，終端業者也跟進調漲電子裝置售價，但因消費者難以接受全面漲價，購買意願隨之下滑，為了吸引消費者購買，不敢全面調漲的結果，只好由供應鏈來分攤成本，故相關業者成本墊高，利潤就下降，股價當然存在壓力，這即是近期電子股走勢偏弱的主因，股價要修正到一定程度才會有買盤進場，如同近期的跌深電子股。至於塑化股也面臨類似情形。身為原料的原油上漲，按邏輯相關業者應進行轉嫁，但因市場需求不夠強，反應成本難以一次到位，中間的利差就看有多少低價庫存來因應，一旦低價庫存不足，就會面臨利潤被壓縮，這即是塑化股近日漲不太動的原因。

之前談到隨著大盤反攻受阻，行情暫時進入 16771~16162 點的箱型震盪；極短線續看指數能否站上 10 日均線，讓 10 日均線翻揚，在此之前，空方壓力仍大。果然本週的 3 個交易日，指數持續受制於十日線反壓。以短線來看，隨著大盤低檔盤旋，10 日均線已來到低檔，由於目前即將扣抵低值；只要指數不再破低，下週由於 10 日均線下移，直接站上 10 日均線且讓 10 日均線順利翻揚的機會就會拉高，多方就有機會進行反攻，而部分領跌股已率先站上十日線是正面訊號，顯示市場進場意願緩步升高，對於短期價差的貪婪慢慢地勝過恐懼。

以目前盤面觀察，10/14 日漲多的電池材料股及第三代半導體股出現獲利賣壓，這情況在連續上漲或抗跌 3 日後出現屬正常，此為資金進行高低基期轉換的現象。由於明年多數產業恐將面臨到利潤被侵蝕，僅有少數產業能維持成長，故當前股價所處的位階就變得重要，明年營運能比今年好，並且位階相對較低就是重點。以近期談到的伺服器產業為例，今年上半年受到缺料問題影響，營運被壓抑；近日隨著缺料問題逐步緩解，加上雲端資料中心拉貨力道持續增溫，如仁寶、英業達、廣達、健策、博智等伺服器供應鏈，明年營運比今年好，近期股價緩步墊高，值得進一步追蹤。對於一個操盤手而言，相較於股價、成交量、籌碼等，觀察市場的關鍵其實在「情緒」！究竟投資人是貪婪或恐懼？後續將影響個股、類股、大盤等走法，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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