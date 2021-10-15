〈貴金屬盤後〉通膨擔憂激勵 黃金連3漲 短暫突破1800美元

週四 (14 日) 交易，黃金期貨價格連續第三個交易日上漲，收在 1 個月最高點，分析師將黃金強勢歸因於市場對通膨的擔憂。

GoldSeek.com 總裁兼執行長 Peter Spina 表示：「黃金和白銀本週活躍回升，隨著全球通膨擔憂日益加劇，以及實際收益率為深度負值，這趨勢呈現出黃金在回調時，對買家而言是多麼超賣又多麼具吸引力。」

「關鍵購買中心的實體需求仍強勁，而通膨擔憂讓價格獲得良好支撐。價格接下來會嘗試向上突破 1805 美元 / 1806 美元的阻力區域，即 100 日和 200 日 MA，若突破就可以進一步刺激市場。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 3.20 美元或近 0.2%，收每盎司 1797.90 美元，盤中高點在 1801.90 美元。

FactSet 數據顯示，週四交易最活躍的黃金期貨價格收在 9 月 14 日以來最高價。

黃金向來被視為對抗通膨的工具，週三在公布美國 9 月 CPI 上升 0.4% 後獲得提振，週四又公布美國生產者物價指數 (PPI) 9 月上升 0.5%。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「黃金也因為通膨而持續受支撐，一些投資者將黃金視為物價上升侵蝕法定貨幣價值時的保值手段。然而，通膨上升就會呼喚政策緊縮貨幣，這意味著殖利率應會上升，而殖利率上升通常不利黃金。所以，儘管黃金漲勢亮眼，但依舊仍在艱困處境中。」

12 月交割的白銀期貨價格上升 31 美分或 1.3%，收每盎司近 23.477 美元，再創 9 月 15 日以來另一最高收盤價。

黃金和其他貴金屬週四上漲，同時美元和公債殖利率溫和回落。然而，一些分析師認為，黃金的上漲空間有限，因為 Fed 年底前將開始逐步削減購債，所以公債殖利率最終仍會恢復上升，這樣的可能性縮限了黃金漲勢。

Oanda Corp. 首席市場分析師 Naeem Aslam 報告中寫道，儘管黃金出現漲勢，但因為投資者預期 Fed 今年就會啟動縮表，所以公債殖利率會持續飆升，「黃金的動能恐不足以實現顯著上漲。」

週四 10 年期美國公債殖利率走疲，自昨日的 1.549% 下降至 1.518%。

其他金屬商品

12 月交割的銅期貨價格上漲 2.6%，收近每磅 4.632 美元，為 6 月 1 日以來最高收盤價。

1 月交割的白金期貨價格上漲 2.7%，收每盎司 1052.30 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格上漲 2.1%，收每磅 2150.90 美元。

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，銅礦這種工業金屬的價格上漲，是因為市場對能源密集型金屬生產商供應短缺的擔憂情緒激發。