〈蘋果財報前瞻〉零件短缺 Pro、Pro Max難產 華爾街下修蘋果營收、EPS

本週關於蘋果 (AAPL-US) 的大新聞仍然環繞在零件短缺導致 iPhone 13 產量受限這一點，不僅引起投資者擔心，華爾街也針對該問題嚴重性和影響，在蘋果發布季度財報後，發表一系列評論。

一位分析師週四 (14 日) 下調預期，而另外一位則警告，這種情況可能會導致蘋果在 9 月財報公布後的法說會上，發表謹慎評論。

蘋果週四大漲 2.02%，收 143.76 美元。同日美股廣泛走漲，道指收高 1.56%、S&P 500 指數上升 1.71%。

本週稍早報導稱，由於德州儀器 (TXN-US) 和博通 (AVGO-US) 零件短缺， 蘋果恐調降本季 (12 月止)iPhone 13 產量目標高達 1000 萬部。

一些分析師還指出，由於越南工廠面臨疫情相關的生產限制 ，蘋果無法取得足夠的相機模組來打造 iPhone 13 Pro 和 Pro Max。(Sharp 在越南工廠生產上述相機模組) 然而，相關公司均不曾對這些 發表評論。

Needham 分析師 Laura Martin 綜合通路探訪結果與媒體報導，週四將 12 月一季的 iPhone 13 出貨量預期下修 1000 萬部，目前估計本季 iPhone 13 出貨量為 8000 萬部。

Martin 將 2022 年 9 月止的全財年營收預期自 3768 億美元下調至 3592 億美元，低於她對 2021 全財年的營收預期 3642 億美元。

針對 2022 全財年 EPS，她也自 5.62 美元調降至 5.41 美元，再次低於 2021 財年估計的 EPS 5.53 美元。儘管如此，Martin 仍對蘋果股票維持「買進」平集，目標價 170 美元。

與此同時，花旗集團分析師 Jim Suva 週四研究報告預覽了 9 月一季的收益，預計蘋果將超過華爾街的預期。他預期蘋果 9 月一季營收 858 億美元、EPS 1.26 美元，高於預期共識的營收 849 億美元和 EPS 1.23 美元。

Suva 認為，有鑑於「變種新冠病毒案例激增，以及供應鏈持續面臨挑戰」，蘋果將再次拒絕提供詳細的財測。

Suva 寫道，他仍然看好蘋果股票，但現階段的上漲將取決於「銷售、獲利和現金流等基本面的上升，而非多重的擴張。」

蘋果將於 10 月 28 日盤後公布 9 月一季的財報。