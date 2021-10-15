星鏈可供航空Wi-Fi服務！馬斯克發推特 無線通訊業股翻大浪

實業家馬斯克 (Elon Musk) 創造了兩大巨頭：特斯拉 (TSLA-US) 和 SpaceX。任何一家公司的舉動都能掀起滔天駭浪，週四馬斯克發一則推特文就讓無線通訊業股翻起大浪。

馬斯克在推特上表示，目前正與航空公司洽談提供「星鏈」(Starlink) 的衛星高速網路服務，意味著現行提供機上網路服務的業者會面臨更多競爭，相關業者股價應聲下挫，Gogo (GOGO-US) 收挫約 2.27%、ViaSat (VSAT-US) 下跌 1.7%，即使大盤走揚也擋不住馬斯克的推文威力。

星鏈是馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX 正在打造的低地球軌道 (LEO) 衛星網路服務計畫，旨在為全球任何地方提供基於太空的高速網路連接服務，目前該服務已擁有 10 萬名以上用戶。

網路業務不斷成長，星鏈在私人市場估值自今年 3 月約 740 億美元上升到如今約 1000 億美元，在全球最有價值的航空航天和國防特許經營企業名單中排名第四，前面三名分別為波音 (BA-US)、Raytheon Technologies (RTX-US) 和 Lockheed Martin (LMT-US)，而歐洲民航機製造商空中巴士 (Airbus) 排名第五。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 去年報告寫道，星鏈業務價值可能在 400 億美元到 1300 億美元之間，但當時太空中大約有 600 到 700 顆衛星，且還有很多關於產品定價和網絡運行成本的未知數。現在仍有許多未知，SpaceX 也沒有公布財務數據。目前星鏈計畫已發射 1700 多顆衛星，往最終目標發射數萬顆衛星一步步邁進。

回溯當時，Jonas 估計星鏈每月付費 50 美元的用戶可能會達到 2 億至 3 億人，一年營收約莫 1500 億美元，但這仍是遙遠的一條路。