遠東銀新加坡辦事處開業 以法金串聯東協、全球供應鏈商機

遠東商銀 (2845-TW) 設在新加坡的辦事處於今 (15) 日正式開業，為該行海外第四個據點。遠東商銀總經理周添財表示，跨境聯貸主辦業務雖然因新冠疫情衝擊，致使原先快速成長的動能略有放緩，近兩年步調趨於謹慎，然而法金銜接東協市場及全球供應鏈移轉商機之策略主軸不變。

遠東商銀新加坡辦事處設於新置地大廈，位處市中心萊佛士坊 (Raffles Place)，屬中心商業區及金融區，許多國際知名金融機構均在此插旗。隨著新加坡政府宣佈朝向與 COVID-19 病毒共存之更具韌性的目標邁進，周添財認為，在經濟活動與跨國移動逐漸解封之後，東協有望加速成為台商投資佈局的重鎮，而遠東商銀致力成為與當地企業及台商共同成長的金融夥伴。

在新冠疫情橫掃全球之下，遠東商銀海外獲利勉力維持穩定成長，今年至 8 月底，海外獲利約佔全行獲利的三分之一。展望未來營運，周添財表示，全球政經情勢與疫情衝擊仍未穩定，但遠東銀將持續發揮中型銀行靈活機敏的優勢，以新加坡與越南胡志明市兩辦事處，站穩東協區域市場，並串連香港分行及子公司上海遠融租賃，架構更堅實的跨境金融平台，蓄勢推進跨境融資與國際聯貸業務發展，除了定錨海外市場業務，同時掌握回流台商客群，提供結構型加值融資金融方案，擴大利基商品的收益貢獻。

遠東銀表示，新加坡當地雖然兩劑疫苗的覆蓋率已達到星國政府設定的八成目標，然而 Delta 病毒的突破性感染威脅不減，近期每日感染人數持續增加，社區防疫措施因此重啟，故針對此次新加坡辦事處開業，未舉辦實體典禮；將待疫情和緩，再決定是否另行舉辦歡慶開業儀式。