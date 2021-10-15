〈航運指數〉SCFI下滑 三大遠洋線運價罕見同步走跌

上海航交所今 (15) 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周再度轉為下滑 59.53 點至 4588.07 點，跌幅 1.28%，其中，罕見看到歐洲線、美西線和美東線運價同步走跌，美東線更呈現連 3 跌，每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價來到 10700 美元，跌幅較上周擴大至 3.73%。

美西線每 FEU 運價在上周創下新高 6371 美元後，轉跌 152 美元至 6219 美元，跌幅 2.39%。美東線每 FEU 續跌 414 美元至 10700 美元，跌幅 3.73%。

同時，歐洲線美 TEU(標準 20 呎櫃) 轉跌 27 美元至 7687 美元，跌幅相對小僅 0.35%。

貨攬業者解讀，儘管三大主要遠程航線運價同步走跌，但主要是反映中國限電造成生產下滑及中國十一長假前廠商已提前出貨等季節性因素。

貨攬業者表示，目前亞洲出口港仍有不少貨品等著出倉，艙位仍是供不應求，尚未見到基本面反轉向下的趨勢，預料第四季貨櫃海運傳統淡季期間，運價仍有望維持與第三季相當的水準，再往下走的空間應該也不大。

不過，貨攬業者說明，在十一長假過後，仍要觀察 1-2 周的市場變化。