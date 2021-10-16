鏈聞週末薦讀｜Filecoin 主網上線一週年，解析 OpenSea 的 NFT 革命

鏈聞編輯時間

《Filecoin 主網上線的一年裏都發生了些什麼？》

我們梳理了這個譭譽參半的去中心化存儲巨頭一年來經歷的重要事件。

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《深度解析 OpenSea 的 NFT 革命：起源、產品、風險與發展前景》

NFT 旋風背後的第一大市場即將起飛 。

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《Paradigm 與 Hasu 最新研究：NFT 高效啓動機制設計指南》

從 Loot、Meebit 等啓動示例入手分析，一個好的 NFT 啓動應該滿足什麼指標？

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酷東東

《CoinList 最新一期種子選手速覽，DeFi 和 NFT 仍占主導地位》

CoinList 最新一期種子項目中多數項目還處於測試階段，其中，Injective Protocol 孵化的去中心化拍賣協議 Burnt Finance 和數據生態系統 Swash 還在近期分別完成 300 萬美元、700 萬美元融資。

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《通用槓桿協議 Gearbox 進展更新，透露了哪些想法？》

Gearbox 不僅是一個槓桿借貸平臺，可以把它想象成是開放式的 dYdX，用戶可通過它將槓桿應用到其它 DeFi 協議以增加資本效率。

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《讀懂最值得關注的 DeFi 2.0 協議：Olympus、Tokemak、Alchemix、Spell 和 Convex》

尋找更具資本效率、代幣經濟模型更加完善的下一代 DeFi 協議。

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《剛上主網的 Pods 和 Ribbon V2，能否爲鏈上期權市場帶來新的工具和流動性？》

Pods Finance 認爲，「使用像 Uniswap 這樣的模型爲期權定價可能不是流動性提供者的最佳選擇。」

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行業洞察

《Jump Capital：我們爲什麼相信穩定幣是價值數萬億美元的市場》

Jump Capital 認爲，穩定幣將成爲中短期內加密資產交易的主要媒介，並在未來幾年達到數萬億美元規模。

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《Darren Lau：區塊鏈項目該如何選擇 VC？這有考量框架供參考》

區塊鏈項目可以從增值、資金支持、以往投資記錄、分配規模和人力五個因素評估風險投資基金。

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《專訪 Vitalik Buterin：用加密貨幣和區塊鏈可以構建一個什麼樣的世界？》

從以太坊到 Web 3.0，從去中心化治理到加密社羣，從區塊鏈到互聯網科技，Vitalik Buterin 清晰闡述了他的世界觀。

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本週不可錯過的十條新聞

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