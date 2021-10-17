NFT 週報 | 交易總額降幅近五成，MekaVerse 周成交額位列榜首

最新統計週期內 NFT 市場由賣方市場轉變爲買方市場，新項目市場較爲活躍，流動性較好。

NFT 市場

市場概覽

本週（10 月 9 日-10 月 15 日），NFT 市場市值及總持有地址數較上週雖有所上升，但較上週上升幅度減緩，市值環比上升 1.79%，總持有地址數環比上升 1.56%，交易總額、活躍地址及交易量等多項交易數據繼續持續走低，但較上週降幅有所回緩。

據 NFTGO 數據顯示，目前市場上共流通 12845786 個 NFT，較上週增加流通 17166 個 NFT，歸屬於 542428 個地址，過去 7 天裏共有 32207 個地址參與過 NFT 的交易，環比上週下降 23.98%。

本週市場變化較大，周前期賣方市場持續，後期逐漸轉變爲買方市場。此外，NFT 市場活躍地址數降幅減緩，環比下降 18.8%，活躍地址佔市場總持有地址的 17%，市場流動性較上週有所下降。

NFT 市場數據統計，數據來源：NFTGO

市場交易數據

本週 NFT 市場交易量及交易總額均有所下降，交易量環比下降 23.98%，交易總額降幅較大，環比下降 49.64%。10 月 15 日的交易總額更是創三十天以來新低。本週交易量和交易總額整體趨勢變化類似，即交易額的變化主要受交易量的驅動，而非交易額。

NFT 市場一週交易總額趨勢圖，數據來源：NFTGO

NFT 市場一週交易量趨勢圖，數據來源：NFTGO

細分賽道流動性

而從流動性上看，本週 NFT 整體流動性繼續呈下降趨勢， 細分賽道中最爲活躍的是社交概念的 NFT，流動性爲 6.14%，其次數字藝術品，流動性爲 2.14 %，IP 概念的 NFT 作品本週流動性有所下降，位居第三，流動性爲 2.03%。

NFT 市場細分賽道一週流動性數據統計，數據來源：NFTGO

NFT 項目排行

一週成交額排行

過去一週成交額最高的 NFT 爲 MekaVerse，過去七天的成交總額爲 74,623,440.58 美元，約佔 NFT 市場總成交額的 36%，高出榜單第二名三倍多，平均成交價格 21,616.33 美元。當前最高成交價格爲 440,534.62 美元，最低爲 0.35 美元。交易額與交易量呈正向變化，交易額的主要變化來源於交易量，且流動性較好，爲 38.95%，流動性榜單中位居第四。

MekaVerse 於 10 月 8 日開始鑄造發售，且上線第二天交易總額約 56560179.09 美元，至今爲止仍爲交易總額最高點。據 Opensea 數據顯示，在最近七天銷售排行上 MekaVerse 均排列第一，目前其地板價已達 12775 美元。據 NFTGO 數據顯示，目前市場上賣方較多，且增幅高於買方。

NFT 市場一週交易總額排行，數據來源：NFTGO

一週流動性排行

過去一週流動性較好的 NFT 均爲新項目，CryptoPunks、ArtBlocks 及 Bored Ape Yacht Club 等知名項目流動性均低於 2%，Cryptopunks 周內流動性僅爲 0.44%，僅交易 71 筆。

過去一週流動性最高的項目爲 Rebel Seals Club，市值七天環比增長 1011.34%，平均成交價格爲 837.27 美元。當前最高成交價格爲 14,727.17 美元，過去七天共成交了 3130 筆，目前市場上供小於求，買方約爲賣方的兩倍，最新成交叫爲最高價，價格有上升趨勢。

NFT 市場一週流動性排行，數據來源：NFTGO

一週成交量排行

根據 Nansen 數據，過去一週成交筆數最多的 NFT 仍爲 ArtBlocks，過去七天的成交筆數 3030 筆，雖然約爲上週成交筆數的一半，但仍高出第二名六倍，約佔 NFT 市場總成交筆數的 9%，且本週二（10 月 12 日）創近 30 日以來交易筆數新低，僅爲 310 筆。目前 ArtBlocks 賣方多於買方，呈現買方市場。

NFT 市場一週交易量排行，數據來源：Nansen

NFT 作品

過去一週成交額最高的 NFT 作品中，CryptoPunks 及 ArtBlocks 在前十中佔據 8 位。售價最高的 NFT 爲 ArtBlocks 系列的 The Eternal Pump #11 （1,610,955.22 美元），由 0xcc46eF...45F0 地址五天前購入，該買家錢包中共有 13 枚 NFT，ArtBlocks10 枚，CryptoPunk 兩枚。

Bored Ape Yacht Club 系列的#5199 （1,586,217.01 美元）佔據排行第二位，由 0x020cA6...5872 地址一天前購入，該買家錢包中共有 1399 枚 NFT，價值 6,715,574.51 美元，且賬戶內 NFT 種類繁多，除 Bored Ape Yacht Club 系列外，還有 ENS、Stoner cats、Bulls On The Block 等。排行第三位爲 ENS 的 paradigm.guardian.orbs.eth （1,508,883.58 美元）。

NFT 市場一週成交額最高 NFT 排行，數據來源：NFTGO