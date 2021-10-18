〈金管會備詢〉設碳權交易所看3大前提 目前無規劃期貨

金管會主委黃天牧今 (18) 日赴立法院財委會就「綠色金融與碳權交易所」進行專案報告，他指出，若要設碳權交易所須建立在 3 大前提下；立委曾銘宗質詢，碳權交易在美國、歐洲都有期貨，台灣是否也會推出碳權期貨？黃天牧表示，目前沒有規劃。

黃天牧表示，設立碳權交易，首先政府要先設溫室氣體總量管制；其次，再分配碳權給排碳的業者；最後再考量商業化的可行性。

至於碳權期貨，黃天牧表示，國際間有四家主要碳權期貨，但沒有現貨就沒有期貨需求，照環保署現在規劃的碳權交易所，是監理性的交易平台，非金融商品形式，因此期交所不會規劃碳權期貨。

曾銘宗關切，5 年內是否會將碳權轉換成金融商品讓交易所來買賣？環保署長張子敬表示，依照客觀現實，我國不是 UNFCCC(聯合國氣候變化綱要公約) 的簽約國，有關國際上的碳權對台灣減碳並沒有幫助，除非在此方面能有突破，否則不會將碳權轉換成金融商品交易。

曾銘宗最後表示，歐盟將於 2023 年起實施碳關稅，我國是否研議依進口商品碳排放量加徵碳關稅？財政部長蘇建榮表示，歐盟所謂的 CBAM，是碳邊際調整機制，但不一定是碳關稅，財政部與環保署取得共識，環保署將以加徵碳費為主，財政部則以碳稅為主，如果有重覆課徵，將費抵稅、或稅抵費。