敦吉前三季三率三升 每股賺4.17元創同期新高

電子零組件及通路業者敦吉 (2459-TW) 今 (18) 日公布第三季自結，受惠客戶拉貨動能強勁，稅後純益達 2.07 億元，季增 36.47%，年增 16.36%，每股稅後純益 1.68 元；累計前三季稅後純益 5.01 億元，年增 34%，每股稅後純益 4.17 元，持續繳出三率三升的亮眼成績，第三季與前三季獲利均創歷年同期新高。

敦吉第三季營收 18.42 億元，季增 2.5%，年減 1%，毛利率衝上 24.18%，季增 4.93 個百分點，年增 2.86 個百分點，營益率 13.76%，季增 3.9 個百分點，年增 1.21 個百分點，稅後純益 2.07 億元，季增 36.47%，年增 16.36%，每股稅後純益 1.68 元。

敦吉前三季營收 51.56 億元，年增 11.79%，毛利率 21.66%，年增 2.25 個百分點，營益率 11.42%，年增 1.57 個百分點，稅後純益 5.01 億元，年增 34%，稅後淨利率 9.72%，年增 1.61 個百分點，每股稅後純益 4.17 元。

敦吉指出，三大事業群前三季表現亮眼，其中，製造事業群受惠客戶強勁拉貨動能，音圈馬達載體繞線部件第三季毛利衝刺賺贏上半年，營收及獲利較去年同期大幅成長。

敦吉進一步指出，雖然中國車況市場略為轉弱，但倒車輔助系統 EP6 (超音波感測驅動變壓器) 產能持續維持正向發展，年成長約 20%。在各項產品推升獲利之下，製造事業群營收及獲利較去年同期分別成長 17% 及 27%。

驗證事業群方面，敦吉表示，高毛利的電磁相容 (EMC) 測試認證業務升溫及電波暗室工程收入挹注下，使得驗證事業群獲利年增 37%。而通路事業群的部分，營收已站穩腳步，維持上半年緩步成長，營收年成長 6%，獲利更是激增 51%。

敦吉指出，今年是收成年，驗證事業群旗下信華科技 (深圳) 7 月獲得中國信息技術設備 (ITE)CCC 認證檢測實驗室資格，進入中國 3C 檢測市場，驗證事業群也著手下半年導入及建購 Wi-Fi 6E 測試能力，三大事業群皆有布局，以因應未來 5G 市場成長需求，力拚持續提升集團營收與獲利能力。