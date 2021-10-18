台股開高走低 電動車高檔回落 短線留意獲利了結賣壓

電動車利多出盡 台積電尾盤下殺 台股開高走低

台股早盤開高過 16800，最高來到 16862.03，盤中在航運以及電動車的賣壓下，指數由紅翻黑，終場收 16,705.46，成交量 2,693.8 億元；三大法人合計買超 29.01 億，其中外資買超 32.84 億元，而投信則是連 2 賣，賣超 6.34 億，在期貨未平倉方面，外資再加空 1,352 口空單，本週三為期貨結算日，外資此舉我會偏空看待。就技術面來看，如上週五所說，不到 3000 億的成交量，是無法支持接近 400 點的漲幅的，因此台股今日遭月線壓回，也是早有預料，10/8 的黑 k 將是大盤的最近一道防線。

台股本週財經行事曆

鴻海科技日電動車高檔回落 短線留意獲利了結賣壓

今日為為鴻海科技日，旗下 3 款電動車正式亮相，聚焦 4 大主題分別為「感受、技術、軟體、體驗」，但今天可明顯發現，上週火熱的電動車類股，在 10 點 18 分鴻海科技日開始後，早上強漲的電動車相關個股，明顯有回檔的趨勢，不排除短線上電動車有利多出盡情形發生，但電動車長線仍然看好。

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