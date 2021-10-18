今日如預期調整上周的量價背離 漢磊準備挑戰歷史高點

美股周五明明都大漲，台股為何又漲不動? 其實就是筆者所說: 在周線的角度出現了小瑕疵，上週價漲量縮，行被量價背離，本周要修正，而以周 K 線的角度來看，若要修正，當然上半周跌，下半周漲，這樣周 L 線才回出現下影線，才漂亮！指數從 18034 點修正至今 16162 點，跌了近 10%，融資修正近 17.8%，短線籌碼回歸安定，而昨日指數雖壓回但台幣持續升值，所以短多並未被破壞！

外資買超 32.81 億元，投信賣超 6.34 億元，自營商買超 2.54 億元，行情該不會又要再壓回吧？永誠投顧徐照興分析師表示，美股道瓊、NASDAQ 、費半日線持續黃金交叉，其中道瓊周 KD 也轉為黃金交叉！有望再過歷史高喔！所以美股沒有問題，而加權也再上周三出現龍捲風操盤術: 中階版本的反轉訊號，目前反彈並未改變！所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/K9qEiXjkbUQ

貨櫃航運：長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 、萬海 (2615-TW)，今天三檔股票持續下跌，其中台驊投 (2636-TW) 更為弱勢，各位還在船上的水手辛苦了！這族群急跌後會反彈，但反彈，還是要先出一趟，上面套牢籌碼太多！有搶短多的人，今天低點設防守！

今日雖然指數回檔，上週跟大家分享該避開的風力發電: 上緯投 (3708-TW)、世紀鋼 (2636-TW) 續跌越峰(8121-TW) 乙盛(5243-TW) 英濟(3294-TW) 博智(8155-TW) 廣宇(2328-TW) 大跌，而過去一再強調的第三代半導體：漢磊 (3707-TW)、嘉晶 (3016-TW) 拉尾盤、鋁漲價概念股的廷鑫 (2358-TW)一早差點漲停，代表是，行情即便回檔，選對股還是能逆勢抗跌！這種盤中觀察重點，全在免費的 TG:Telegram：https://t.me/imoney168

我們一直追蹤的 IP 矽智財：力旺 (3529-TW)拉尾盤、智原 (3035-TW) 震盪壓回、創意 (3443-TW) 相對有守，世芯 (3661-TW) 拉尾盤，金麗科 (3228-TW) 震盪、晶心科 (6533-TW) 震盪，這族群今天表現較不整齊！有衝高不能追，震盪壓回才能站在買方！而「農糧概念股」龍燈 (4141-TW) 跌停、台肥 (1722-TW) 震盪，「鹼報價」+「散裝航運」概念股的東鹼 (1708-TW )相對有守，目前類股內部再調整基期，漲多的不能追，還沒漲到的才可留意！

再來就是觀察車用零組件概念股：大同 (2371-TW)、鴻海 (2317-TW)、貿聯 (3665-TW)、康普 (4739-TW)現增 90 元震盪壓回、裕隆 (2201-TW)出量下跌、朋程 (8255-TW)相對有守、漢磊 (3707-TW)拉尾盤、嘉晶 (3016-TW)逆勢抗跌、太極 (4934-TW)、強茂 (2481-TW) 相對有守、凌陽 (2401-TW) 相對有守、美琪碼(4721-TW)、同致(3552-TW) 這族群今日隨大盤壓回，表現分岐，但很明顯的會員持股就是表現較強！

今天如預期回檔，本周【真空量●真空價】個股，已蓄勢待發！

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險