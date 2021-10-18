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關務署三階段取消快遞通關併袋 12月起件數不得超過20件

鉅亨網記者郭幸宜 台北
關務署三階段取消快遞通關併袋 12月起併袋件數不得超過20件。(鉅亨網資料照)
關務署三階段取消快遞通關併袋 12月起併袋件數不得超過20件。(鉅亨網資料照)
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關務署併袋通關非洲豬瘟

為防堵非洲豬瘟，關務署祭出三階段逐步取消空運快遞貨物併袋通關簡便措施，其中第一階段將自 11 月起取消越南等 10 國併袋通關，第二階段則是逐次降低併袋件數，12 月起併袋件數不得超過 20 件。

至於第三階段則是全面取消併袋，但關務署表示，第三階段何時啟動要看前兩個階段的實施情形後進行滾動式調整。

根據關務署規劃，第一階段針對來自越南等東南亞 10 國疫區的空運快遞貨物，除文件類外，其餘皆不得併袋通關，將自 11 月 1 日起實施；第二階段則規劃自 12 月 1 日起，併袋件數不得超過 20 件，明 (111) 年 2 月 1 日起併袋件數將限縮為不得超過 10 件。

根據關務署統計分析，12 月 1 日起空運快遞併袋件數不得逾 20 件者，預估受影響的整體空運快遞貨物占比約 13%，單就電商快遞貨物而論約占 40%。

另外，明年 2 月 1 日起，併袋件數不得逾 10 件者，預估受影響的空運快遞貨物占比約 26%，其中電商快遞貨物約占 60%。

關務署表示，為降低新制對通關秩序的衝擊，將給予業者合理調整因應期間，採逐步降低併袋件數措施，台北關並已配合訂定取消併袋通關作業程序，以利業者事先因應準備。

關務署重申，空運進口快遞貨物數量龐大，數件分號貨物併成一袋通關，易造成 X 光影像重疊雜亂，判讀不易，以第一階段公告 10 國進口空運快遞貨物為例，108 年到 110 年 9 月期間就查獲 60 件夾藏毒品案件，占東南亞全部國家約 8 成。

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