盤前財經大事搶先讀2021年10月19日

今日操盤前瞻

澳洲央行利率會紀要

美股財報：嬌生、P&G、Netflix(盤後)

蘋果秋季第二場發表會：新一代 M1 晶片、新 MacBook Pro、AirPods 3

蘋果 (AAPL-US) 第二場發表會於台灣時間周二（19 日) 凌晨一點登場，萬眾矚目的 AirPods 3 與兩款 MacBook Pro 終於亮相，此外蘋果也宣布兩款效能強大的 M1 晶片、新的 Apple Music 訂閱方案以及新版 HomePod mini。閱讀全文...

供應鏈惡化最新警訊！美國 9 月工業產出月減 1.3% 創 7 個月最大降幅

美國 9 月工業生產創七個月以來最大降幅，部分反映汽車製造業的大幅下滑，以及供應鏈瓶頸與材料短缺問題，也進一步證明供應限制正在阻礙經濟成長。閱讀全文...

繼大摩後 高盛獲准持有中國合資證券公司 100% 股權

高盛 (Goldman Sachs) 周日 (17 日) 宣布已獲中國證券監督管理委員會 (證監會) 批准，同意該行全資持有中國合資證券公司股權，成為繼摩根大通 (JPMorgan) 後，第 2 家取得中國證券業務所有權的華爾街銀行。閱讀全文...

俄羅斯未計畫加大向歐洲輸氣 天然氣期貨價格再漲 15%

儘管俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 表示，準備提高天然氣供應量，但俄羅斯供應商目前並沒有提高對歐洲輸送的計畫。閱讀全文...

彭博：中國擬要求騰訊、字節跳動等網企向搜尋引擎開放內容

彭博周一 (18 日) 報導，為了打破互聯網巨頭之間的「高牆花園」(Walled Gardens)，中國考慮要求騰訊、字節跳動等網路媒體公司向百度等搜尋引擎開放內容。閱讀全文...