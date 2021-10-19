寫給三、四十歲的致勝配置術

三十幾歲的人，通常已經慢慢擺脫剛出社會捉襟見肘的日子，也開始思考應該要如何為未來財務作打算。這個階段的人其實只要能夠深入了解這幾件事，就可以有漂亮的起點，未來遇到的風雨也會比別人更少。這篇將針對存款剛起步，卻擁有最多隱藏財富的 30、40 歲族群，分析怎麼運用優勢與提供配置建議。

1. 年輕人各個都是隱藏大富翁

俗話說「年輕就是本錢」，在投資路上，這句話就是年輕投資人最大的致富密碼。年輕人可以投入在市場的時間比較長，舉例來說，30 歲的年輕人到退休前有將近 35 年的投資期間。就算是年化報酬率為 6.6%，投資 100 萬元 5 年可以增加 38 萬，但如果能延長投資時間至 30 年，財富將增加 580 萬，遠遠超過短期投資帶來的效果。

資料來源：「鉅亨買基金」整理。假設每年報酬率為 6.6%，初始本金為 100 萬。

此外，當投資期間越長，平均報酬率的不確定性就會漸漸變小。也就是說，當投資期間越長，年輕人反而因為時間優勢可以承擔更大的風險，進而有機會取得更高的報酬率。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 1990/12/31 – 2021/9/30，績效以美元計算。指數為 MSCI 全球指數。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

2. 年輕人股債比這樣選

年輕人因為有風險承受上的優勢，可以透過提高風險資產（例如股票）比重來增加潛在報酬。透過下方資產配置圖可以觀察的到，根據過去資料來看，持有期間 15 年的平均報酬率為 161.4%，比添加了債券的資產配置更好。但有添加債券的配置法，最差狀況的報酬率（下表最小值）卻比全部持有股票更好。建議可以接受較高風險的人，可以選擇全部投資股票，而希望最差狀況的報酬率也不要太低的人，則可以添加部分債券。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 1990/12/31 – 2021/9/30，績效以美元計算。指數為 MSCI 全球與彭博巴克萊全球綜合債券總報酬指數。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 選擇那些股債基金最有利？

對於 30 幾歲的人來說，可能無法將資金分散在太多不同標的，此時可以將火力集中在三四檔主要基金中，而 40 幾歲且資金更充裕的人，則可以分散在四五檔不同基金當中。而下表整理了哪些資產的風險報酬率表現較好，越靠近左上方的資產在過去時間裡有較好的表現，而越靠近右側的資產波動度較高，越靠近 Y 軸則大多為債券型資產。建議可以從中間的全球股市、美國股市和健康護理類股等，做為主要佈局，再根據風險承受不同，適度添加波動更大的股票基金。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 1996/1/31 – 2021/9/30，績效以美元計算。指數為 MSCI 各股票指數與標普 500 指數，債券指數為美銀美林各債券指數。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

4. 年輕人的基金這樣投

綜合以上幾點，建議較為積極的年輕人可以 100% 持有股票，再將其中一部分資產配置再相對防禦性質較高的股票資產當中，以降低投資組合的波動。例如，必需消費或較保守的健康護理基金。如果資金夠充裕的人，則也可以考慮因應市場機會而添加部分戰略性配置，例如在特定主題出現時配置受惠股。

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/10/13。

希望投資組合表現較穩健的人，則可以選擇 70% 股票基金 + 30% 債券基金的搭配，其中債券基金則可以選擇跟景氣連動較高的全球高收益債券和新興市場債券基金，而更為保守的人，則可以用全球綜合債券或投資等級債券來當主要債券基金。

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/10/13。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

讓時間發威，資產配置幫你變有錢

與其在投資初期胡亂投資，繳很多學費給市場，不如一開始就做好資產配置，並且持續投入。年輕人投資最大的優勢就是以長期投入，換取高波動的潛在報酬率，只要用正確的資產配置，加上持續投入在市場的時間夠久，每個人都有機會讓資產翻倍。但建議年輕人依舊要避免將資金單一押進風險大且集中的標的，透過基金分散投資才是能在投資路上走得長遠的秘訣。

鉅亨精選基金

>>> 聯博 - 永續主題基金 A 級別美元

>>> 安聯收益成長基金 -AT 累積類股 (美元)

>>> 摩根士丹利新興領先股票基金 A(美元)

>>> 野村基金 (愛爾蘭系列)- 美國高收益債券基金 (T 美元類股)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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