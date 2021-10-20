操盤手看台股：掌握節奏果然重要 挑戰季線該買誰？

之前談到隨著台股站上十日線且十日線自本週起翻揚後，可望展現助漲力道，為多方迎來更多可操作的時間。所謂可操作的時間是指盤面的可操作性，當可操作性出現時，市場信心才會恢復，場外資金才會進場，而漲跌也會較有邏輯性。如之前 9 月營收創高的股票，即便媒體寫的洋洋灑灑，股價卻是不太反應，結果在大盤站上十日線後，許多 9 月營收創高股開始表態上攻，即是一例。故在本週一開始即以《把握剛站上十日線的進場時機》為題，提醒大家要抓住這個進場時機。對於一個操盤手而言，掌握進出場的節奏比一路看多更為務實。

目前由於美股下跌風險解除，台股如預期持續上攻，同時站上 9/22 日低點 16838 點的頸線。短線上，由於底部成型，並且站上頸線，台股的破底危機也順勢解除，接下來就看多方如何挑戰季線，目前季線位置約在 17100 點附近。後續究竟是一次性直接攻克季線，然後再進行回測？還是季線之前先回檔，然後再攻克季線？這將會影響今年 11~12 月的行情。當前隨著可操作性提升，不僅是原先看好的電池材料、第三代半導體、IP 矽智財、農糧概念股走強；近期陷入整理的 IC 載板、電源管理 IC、二極體等電子次產業也有買盤進駐，推升股價走高。

簡單來說，一旦可操作性回升，盤面能夠操作的族群 (或概念股) 數量就會增加，而強勢股拉回整理的時間也不會太久，因為回檔到一定程度，場外買盤就會進場。別忘了，目前由於時序即將進入 10 月下旬，接下來就是內資大戶、法人、集團等準備年底作帳的期間，時間其實已有限，不太可能到 11 月才動作，現在就會進行布局，當中選股的重點就在於有中長期趨勢保護，明年營運可望比今年好。

近 2 年來，全球汽車產業電動化速度不斷加快，並且電子化程度也持續上升，整體電動車供應鏈已成為一個中長期發展趨勢，切入車用業務的公司也越來越多。近日鴻海集團旗下 3 款電動車正式亮相，儘管鴻家軍的廣宇、乙盛 - KY、鴻準等電動車供應鏈，股價在亮相後呈現拉回，但以整個波段來看，其實在過去 2~3 週已出現一波 10~20% 的漲勢，目前僅是部分獲利賣壓出籠。未來在亮相後，還有量產出貨、正式銷售、銷售成績、改款、前進海外市場等能被討論，一切話題才剛開始，後續要持續追蹤。

由鴻家軍轉移出來的資金，很大一部分仍然鎖定著電動車供應鏈，如傳統車電概念的胡連、為升，車用二極體的強茂、朋程、德微等近日股價相繼轉強，資金流入態勢明顯，當中的二極體龍頭的台半 (5425-TW)，上半年 EPS 1.46 元，9 月營收創歷史新高，近年取得車規認證，切入多家汽車零組件 tier1 供應鏈有成，目前車用占營收逾 3 成，隨車用晶片缺料緩解，業績正在升溫，值得一提的是其車用電池二極體已打入寧德時代供應鏈，營運間接受惠，而日前聯電也參與其私募，共同開發的車用 MOSFET 已量產出貨，未來隨著電動車取代燃油車，車用元件需求看增將受益，週 K 線上，本週已拉出一個週級別的日出線 (當週高點越過前一週高點，且收高)，值得進一步鎖定，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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