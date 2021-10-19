大盤即將挑戰萬七 電動車、ABF齊發威 專家曝Q4主流族群

<大盤收復月線 即將挑戰萬七>

台股今日開高走高，收 16,900.67 點，成交量 2,653.78 億元，收復月線站上 16900 大關；三大法人合計買超 164.42 億元，其中外資買超 110.90 億元，而投信則是買超 14.92 億，自營商大買 38.58 億元；在期貨未平倉方面，外資在期貨結算日前夕，回補 796 口空單，明日期貨結算日，盤勢預計波動會較大。就技術面來看，由於成交量遲遲無法回升，因此台股短線還是得留意回檔風險。

<電動車、ABF 齊上漲>

在個股方面，電動車、ABF 載板族群絕對是今日盤面上最耀眼的部分，其中車用二極體方面，五檔中有三檔強勢漲停，分別為強茂 (2481-TW)、德微(3675-TW)、朋程(8255-TW)，而台半(5425-TW)、虹揚(6573-TW) 各自也有 6.08% 以及 3.74% 的漲幅，而在電動車最重要的部分電池方面，今日也是漲勢驚人， 聚合 (6509-TW)早盤強攻漲停，尾盤漲幅收斂上漲 7.96%，康普 (4739-TW)、美琪瑪(4721-TW) 等，也都分別有 2.09%、1.63% 漲幅。

而在 ABF 載板方面，受到外資研究機構 ALETHEIA 出具報告激勵，直指 ABF 需求於 2021～2025 年期間，將大增驚人的 10～15 倍，整體 ABF 產能僅能支應需求一半，並且直接指名欣興（3037-TW）未來幾年 ABF 產能將擴張為三倍、驅動獲利大增四倍，給予撼動市場的 500 元股價預期，盛讚欣興是從 PCB 轉型 ABF 的灰姑娘，激勵 ABF 三雄股價大漲，欣興 (3037-TW) +9.69% 漲停；景碩 (3189-TW) +9.95% 漲停；南電 (+9.34%)。

<車用 IC 封測全面上漲 後市持續看好>

今日除了電動車與 ABF 載板外，IC 封測今日也全面上攻，尤其是與車用 IC 封測相關的個股，在半導體產能依舊吃緊，且晶片荒逐漸緩解的情況下，目前相對低檔的封測族群，預計將會再起一波半導體族群中的比價效應。

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