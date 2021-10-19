分析師憂中國經濟放緩 恐拖累亞洲地區成長動能

中國本周公布第 3 季經濟表現不佳，使市場對該國成長前景的看法轉向悲觀，部份分析師擔憂，作為驅動亞洲地區經濟成長的主要引擎，中國工廠活動下滑和供應鏈瓶頸恐為地區經濟帶來風險，甚至進一步衝擊成長動能。

最新數據顯示，因飽受缺電、供應鏈瓶頸和恒大危機等因素所擾，中國第 3 季 GDP 增速顯著放緩，年增率報 4.9%，遠低於第 2 季的 7.9%，且未達市場預期。

滙豐銀行 (HSBC) 亞洲經濟研究聯席主管 Frederic Neumann 表示，作為亞洲經濟成長的主要引擎，隨著不利態勢發展，亞洲經濟恐失去部分成長動能。

滙豐分析指出，南韓、台灣、泰國和紐西蘭等亞太經濟體與中國經濟的相關性，遠高於和歐美經濟體間的相關性，其中又以南韓經濟最敏感，根據滙豐計算，中國經濟每增長 1 個百分點，南韓經濟將成長約 0.7 個百分點。

除了滙豐外，花旗 (Citigroup) 分析師也預計中國經濟放緩將拖累周邊亞洲國家，因此下調南韓、台灣、馬來西亞、新加坡和越南等國經濟成長預期，路透近期調查也顯示，多數日本企業擔憂，作為日本最大貿易夥伴，中國經濟放緩恐拖累日企業務。

除了需求面影響外，亞洲經濟體可能還需應對中國的供應面問題，例如電力吃緊。目前中國供應商和出口商仍尚未轉嫁煤炭、半導體等商品短缺所帶來的成本。

分析師警告，雖然需求疲軟有可能減緩物價壓力，但若供應鏈問題遲遲未獲解決，則可能引發停滯性通膨。

新加坡華僑銀行 (OCBC Bank) 財政研究和策略主管 Selena Ling 認為，這可能對亞洲經濟造成雙重打擊，作為推動亞洲地區成長的主要引擎，任何中國經濟放緩的跡象都可能影響對該地區的商品與服務需求。

Ling 續稱，在電力仍吃緊的情況下，為了滿足冬季用電需求，政府官員可能優先考量家庭，而非工業活動，這有可能加劇全球供應鏈中斷的困境。