上銀歐美市場接單旺 訂單能見度最長超過半年

上銀 (2049-TW) 董事長卓文恒表示，歐美需求暢旺，剛落幕的歐洲工具機展，觀展人潮與客戶反應都優於預期，目前如研磨級滾珠螺桿、滾柱型線性滑軌訂單能見度及交期仍維持超過半年。

上銀蘇州廠 9 月底配合當地政府實施限電措施，9 月 27 日起連續四天與十一長假調班休假，有些產品可機動調整由台灣出貨給中國經銷商及蘇州廠，受限電影響有限。

卓文恒指出，受到限電措施影響，下游客戶投資力道確實開始放緩，中國市場需求不如先前強勁。

反觀歐美市場，在疫情解封後，需求動能明顯拉升，卓文恒表示，客戶需求仍暢旺，訂單能見度也較高。

歐洲工具機展每兩年舉辦一次，為全球最大工具機展，也是各國工具機廠及零組件廠，藉由新品或新技術搶單的最佳舞台，但今年受疫情影響，台廠參展家數創史上新低，僅上銀、全球傳動等 38 家廠商報名參展。

法人看好，由於上銀歐美市場產品定價高於亞洲市場，雖然中國需求稍微降溫，但在歐美市場出貨比重拉升下，有利毛利率提升。

上銀第三季營收 75.3 億元，受惠需求暢旺，加上漲價效益發酵，營收季增 6.8%，年增 28.2%，為近 12 季高點，也是單季營收第三高；前三季累計營收 205.7 億元，年增 36%。