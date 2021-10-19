從 NFT 到元宇宙，解讀 Flow「消費級數字商品經濟市場」構建之路

憑藉加密貓一戰成爲的 Dapper Labs 團隊，正在 NFT 公鏈領域開拓更廣闊的元宇宙天地。

撰文：Zoe Zhang

美國現代著名企業家艾克卡曾言：不創新，就等死。

以傳統市場爲例，大疆作爲第一個將無人機從軍事領域推向商業應用領域，無人機的目標受衆逐漸從小衆走向主流，在農業、攝影、刑偵等多方面應用全面開花，而大疆憑藉這一創新舉動也牢牢佔據無人機市場主導地位。

對於區塊鏈行業而言，熱門話題模仿者和追隨者有很多，但市場真正需要的是既能成全自身發展、又能引領行業趨勢的創新者。以太坊作爲孵化了 DeFi 帝國的老牌公鏈，縱使多條模仿 ETH 構建 DeFi 生態的公鏈湧現，但 ETH DeFi 龍頭地位至今無人撼動，而且 ETH 生態中圍繞 DeFi 的項目創新仍在繼續。

在 NFT 領域，曾經一手打造過行業首個引入 NFT 概念《加密貓》遊戲的 Dapper Labs 團隊一年前攜新項目 Flow Network 歸來，瞄準數字商品消費級市場，一方面構建傳統世界去中心化世界之間的橋樑，推動區塊鏈技術的落地和數字經濟時代的建設；另一方面結合區塊鏈技術爲傳統世界用戶帶來耳目一新的數字經濟體驗。

在 NFT 和元宇宙概念大行其道的今天，擁有創新內驅力的 Flow 也將繼續爲行業帶來新奇玩法，逐步成長成爲引領行業趨勢的前沿開拓者。

明星團隊：引領 NFT 熱潮

時至今日，如果用戶想要了解 NFT，他的第一節課大概率會從 CryptoKitties 開始。

2017 年 11 月，由 Dapper Labs 團隊研發的全球首款區塊鏈遊戲 CryptoKitties 上線以太坊，並迅速在區塊鏈行業颳起一股養貓和吸貓的旋風。玩家可參與虛擬養貓遊戲，買賣並繁殖不同品種的電子寵物小貓。上線僅一週時間內，已經有 27160 只貓被交易，總共有 34266 次交易發生，交易額達到了 8449ETH，約合 402 萬美元，以太坊也因 CryptoKitties 的出現陷入嚴重擁堵。

CryptoKitties 成功背後的另一大創新點在於：在 2017 年 NFT 幾乎無人問津的時間節點，CryptoKitties 不僅通過一隻只形態各異、獨一無二的加密寵物貓讓大家輕鬆知道了什麼是加密數字商品、什麼是非同質化代幣 NFT，更引入了數字商品框架 (ERC-721) 的遊戲，該框架至今仍是 NFT 的黃金標準。

在 CryptoKitties 獲得巨大成功之後，銳意進取的 Dapper Labs 打磨兩年，帶着 Flow Network 再次出發。

發展方向：藉助頂級 IP，瞄準數字商品經濟市場

在具有創新基因的團隊引導下，Flow 擁有清晰的發展方向規劃及實現方法論，明確的知道自己要「幹什麼」並且知道「怎麼幹」。

一方面，Flow 擁有敏銳的市場嗅覺，其發展規劃並不受限於區塊鏈，而是瞄準整個數字商品消費級市場；另一方面，Flow 藉助全球頂級 IP 和其粉絲效應，推廣 NFT 數字商品並建立高粘度的數字社區。

站在 Web 3.0 的建設開端，我們正處於數字空間的全面轉型階段，而在這一數字空間將會催生各類滿足不同文化、喜好、價值觀需求的數字商品，誕生一個全新的全球數字經濟體系，創造截然不同的商業模式和市場。因此，Flow 相信未來數字經濟市場擁有廣闊發展前景。

引入區塊鏈機制是 Flow 構建數字商品消費級市場的首要舉措之一。在傳統互聯網中，數字商品受控於中心化發行商，甚至能夠被輕易複製，這嚴重影響了用戶的數字經濟參與體驗。Web 3.0 擁有化整爲零的力量，數字經濟的所有權和控制權是分散的，而這種分散的所有權和控制權藉由區塊鏈去中心化、公開透明、不可篡改等特性成爲可能。

在選擇賽道方面，Flow 在發展 NFT 方面具有先天優勢。區塊鏈數字商品的形態有很多種，上文提到的 DeFi 也是呈現形式之一，但從理解金融概念、到熟悉區塊鏈特性、再到掌握不同項目的玩法，DeFi 爲普通用戶設置了高門檻，用戶規模擴張難度加大。而 NFT 是數字經濟的絕佳載體，從數字收藏品爲出發點，能夠大大降低用戶概念理解門檻。

Flow 的另一聰明之處在於，不斷尋求與全球頂級 IP 的合作。通過與傳統世界大品牌、IP 合作吸引主流流量，拓展項目知名度，積累大規模粉絲，把增量用戶無感知地帶入區塊鏈世界。

以 Flow 鏈上的另一爆款項目 NBA Top Shot 爲例：

一方面，通過與 NBA 的合作，籃球迷們可以在 NBA Top Shot 之上購買 NBA 球隊和籃球巨星們的高光時刻 NFT，從而表達他們對於球隊 / 籃球巨星們的喜愛。

另一方面，可驗證的稀缺性爲 NBA Top Shot 發行的 NFT 創造了獲益空間：一方面， NBA Top Shot 發行的 NFT 具有不同稀有度等級，越稀有的 NFT 價格越貴，而且比其他 NFT 更受追捧，另一方面，通過蓬勃發展的二級市場，用戶可以在交易中獲得更高收益，2021 年 2 月，在二級市場上，一個勒布朗·詹姆斯的扣籃瞬間 NFT 卡拍出了 20.8 萬美元（約 134 萬元人民幣）的高價。上線後僅 9 個月，NBA Top Shot 的註冊用戶超過 240 萬，銷售額近 10 億美元。

品牌方還可以從 NFT 每次的流轉交易中獲得版稅收益。從長遠來看，版權收入甚至可能超過初級銷售收入。值得一提的是，在二次銷售方面，Flow 的銷售量一馬當先，迄今爲止已經有超過 1000 萬筆的 NFT 交易和 5000 萬筆區塊鏈交易，相比之下，Axie Infinity 已結算約 600 萬筆，而以太坊已結算約 300 萬筆的 NFT 交易。

在 2020 年 10 月開啓公測之後，NBA Top Shot 取得巨大成功，歷史總成交金額已超越 CryptoKitties，成爲目前排名最高的區塊鏈 NFT 類 DApp，熱門球星 NFT 卡包幾乎上線即售罄。

依託大型 IP 流量，NFT 數字社區得以不斷髮展，就 NBA Top Shot 而言：#NBATopShotThis 話題熱度居高不下，甚至 NBA 的一些大明星也在引用話題，並且在社區與球迷互動。

亮眼的成績背後，NBA 這一巨大 IP 與邁克爾·喬丹、凱文·杜蘭特、韋德等一衆熱門球星的合作加盟功不可沒。這不僅驗證了數字經濟市場發展的巨大潛力，也證明了 Flow 敏銳的發展眼光。

在 NBA Top Shot 之外，Flow 與大型流量 IP 的合作並未止步，例如與 Warner Music Group 華納音樂合作爲藝術家尋找新的機會、與在美國文化中最具影響力的體育職業聯盟 NFL、西甲聯賽 Laliga 等合作爲球員和球迷間打造更直接自然的鏈接互動，以及與全球著名遊戲公司育碧合作等都取得了巨大成功。

實現基礎：多節點架構高性能網絡

在方法論的基礎上，網絡性能是實現想法的硬件決定條件。Flow 底層設計的高性能是實現其「構建消費級 NFT 市場」理想的基礎因素之一。

各大公鏈都在朝着提升效率和性能的方向努力。目前主流的解決方案有：區塊擴容、限制節點數量（如 DPoS）、橫向分片（如 ETH 2.0）和 Layer 2，其中限制節點數量和區塊擴容都會對公鏈的去中心化程度造成不利影響，橫向分片和 Layer 2 更有優勢，但智能合約會更加複雜，調用數據困難，會提高鏈上 DApp 開發的技術門檻。爲兼顧安全、效率和開發者友好，Flow 可百萬級擴容的多節點架構設計靈感來自現代 CPU 的流水線設計。

首先，Flow 將區塊鏈礦工或驗證人的工作以流水線的形式分配給 4 個不同的角色：

共識節點：決定交易是否存在及其在區塊鏈上的順序

驗證節點：負責監督執行節點

執行節點：執行與每筆交易相關的計算

收集節點：增強 Dapp 的網絡連接和數據可用性

這些角色都要求質押，分離關注點從而極大地減少了重複勞動，以顯著提高區塊鏈吞吐量。

不僅如此，Flow 還創新性提出加密知識專有證明（SPoCKs），它允許任意數量的證明人向某個第三方觀察者證明其各自均可訪問相同的加密知識。這些證明是非交互性的，也不會泄漏加密信息。每個證明人的 SPoCK 都爲其專有，無法爲任何其它證明人複製或仿造。

由於 Flow 交易機制的設計，一個平臺或者企業可以成爲付款人的角色，爲它的產品使用者支付所有鏈上行爲的開銷，而一個普通用戶在整個操作過程中，只需要用自己熟知的 Visa 等法幣支付方式來完成交易即可。這一特性的存在，對於區塊鏈作爲基礎設施服務主流市場，降低普通用戶的門檻有着極大的幫助。

最後，Flow 網絡不需要橫向分片，因爲 Flow 上的所有應用程序都可以在相同的共享執行狀態下運行。這樣高性能和安全性確保下，Flow 對開發人員更爲友好，其自身的用戶基礎和無縫的入門功能也使得開發人員更可以專注於使用者「體驗」。

值得一提的是，爲了更好地將鏈上資產與 DAPP 聯繫在一起，DapperLabs 還推出了自己的以太坊錢包 Dapper Wallet。作爲一個智能合約錢包，Dapper Wallet 充當資產中介的角色，玩家將能夠使用 Dapper Wallet 將 跨平臺的 NFT 資產以及其他各類數字資產引入 Flow 生態，爲 Flow 生態其他更多遊戲、應用注入活力。

生態建設：降低開發門檻

Flow 上線一年時間以來，技術實現方面有條不紊推進的同時，我們也能看到其對於市場訴求的及時響應：一方面，聯合鳳凰藝術、美術報等發起 THiNG.FUND 中國美術學院前沿藝術家創作者計劃，在公衆投票環節，獲得了超過 70 萬主流用戶訪問，另一方面，推出 Flownia 深入二次元世界抓住年輕人喜好等動作頻繁，繼續聯動流量 IP 奠定社區基礎。另外，我們也能夠在 NBA Top Shot 引入藏家積分系統玩法等舉措中觀察到其藉助營銷玩法進一步提升社區用戶體驗的用心。

另外，Dapper Labs 還於半月前宣佈計劃推出一個被稱爲 Dapper Collective 的新業務，專注於幫助社區通過其 Flow 區塊鏈建立去中心化的自治組織（DAO），推動 Flow 朝着更加去中心化方向發展。

除此之外，Flow 對於生態孵化也十分重視。技術方面，Flow 推出了交互式 Web 開發工具 Flow Playground，並引入一種名爲 Cadence 的新型編程語言。通過 Flow Playground，可以讓開發者瞭解有關在 Flow 上開發 DApp 的信息，並獲得開發鏈上代幣、收藏品、市場等相關的基礎知識。

Cadence 語言是首個面向資源的、開發者友好的智能合約編程語言，相比其他語言（Solidity、EVM 等）更加安全可靠、易於學習、易於閱讀、易用審計，該語言擁有一個強大的靜態類型系統，以及用於功能和事務的內置前置條件和後置條件。

Flow 還爲開發者提供了 Flow Go SDK、Flow JavaScript SDK、Visual Studio Code、Vim 插件、Flow Playground GUI 等多個開源工具，進一步降低開發者在 Flow 構建應用的門檻。

在資金、營銷、流量等方面，Flow 將會爲有意向進入 Flow 生態的開發者提供由專業技術、產品和業務人才組成的高技能團隊，爲開發者提供中肯建議，幫助開發者進入 Flow 世界。更甚者，Flow 還將有可能爲開發者介紹其擁有的強大品牌 IP 資源，進一步幫助開發者建立社區、獲得流量用戶。

以 Flow 鏈上的錢包項目 Blocto 爲例：Blocto 在不到一年的時間裏，就在 Flow 上獲得了 20 多萬用戶，其用戶通過該應用在 Flow 上押注超過 5 億美元，正成爲各方 Flow 合作伙伴的用戶資產樞紐。

建設成就：以數據看生態

在清晰的發展規劃、高性能網絡設計和專業團隊的有序推進下，Flow 正在成爲引領這個行業新潮玩法的前沿開拓者和創新者，矚目的成績之下，也獲得了全球頂級投資人、開發者以及用戶的認可。

此前，Flow 背後的公司 Dapper Labs 獲得了包括 a16z、Coinbase Ventures 和 Google Ventures 、華納音樂、三星 NEXT、aXiomatic、Reddit 等在內的上億美元投資，強大的投資機構助力 Flow 在公鏈中保持充分市場競爭力和開拓能力。

上線一年時間內，Flow 用戶數量增量驚人。在 Flow 推出的第一個 DApp NBA Top Shot 測試版推出後，9 個月時間裏擁有了超過 240 萬個錢包地址。而在 2020 年 DeFi Summer 的 9 個月裏，只有 150 萬個錢包與 DeFi 協議進行過互動。

在技術、資金、流量等各方面的吸引政策下，Flow 鏈上項目已逾 650 家，涵蓋數據分析、藝術、時尚、藏品、DeFi、畫廊、遊戲、基礎建設、交易平臺、體育等多個應用。相比較於 9 個月前的 50 個項目，Flow 生態每月的增長速度保持 25% 左右。

生態項目數量取得矚目成就的基礎上，Flow 生態項目質量也有保障：像 Chainmonsters、Eternal、RCRDSHP、The Fabricant、Koening 和 Giglabs 驅動平臺等頂級項目，不僅享受着用戶的追捧，還獲得了投資者的青睞。基於 Flow 的項目在 2021 年獲得了超過 7 億美元的投資，而 Flow 區塊鏈的創造者 Dapper Labs 的估值超過 76 億美元，Flow 利用 NFT 搭建的數字經濟帝國規模初顯。

新週期：聚焦元宇宙

在如今的加密領域乃至整個互聯網科技行業，「元宇宙」都稱得上是熱門話題。在加密世界中，元宇宙與 NFT 密不可分。新的一年中，Flow 將利用團隊、資金、技術、IP 等優勢，在 NFT 和元宇宙領域持續發力，創造更多玩法。

Flow 認爲，NFT 是數字世界中對非同質化事物的定義標準，因此它是構建元宇宙中不可或缺的原子級事物，在元宇宙運行過程中扮演的是文明基石的角色。簡單來說就是，我們可以將元宇宙理解成一個由各種元素構成的全新世界，而這些元素我們可以通過 NFT 的形式展現。

目前 Flow 生態已有超過 650 家生態應用，場景涵蓋範圍十分廣泛：

如果你喜歡遊戲，你可以在 ChainMonsters 中體驗在開放世界的寵物小精靈對戰，或者在 Racing Time 賽車遊戲中體驗一把速度與激情；

如果你喜歡體育，你可以在 Flow 元宇宙世界中購買 NBA、NFL、西甲和 UFC 等組織的體育巨星的 NFT，在二級市場中獲得數字商品交易收益，還能在打破次元壁與偶像球星在社區中互動；

如果你喜歡藝術，Flow 元宇宙世界中匯聚了多個國家的頂尖青年藝術家們以及極具藝術品位的平臺例如 VIV3.com，你甚至可以和世界著名概念設計師 Ben Mauro 產生聯繫。Ben Mauro 的經典代表作包含《使命召喚》、《霍比特人》、《超凡蜘蛛俠》等，你可以在 Ben Mauro 打造的 Evolution 中感受元宇宙的魅力；

如果你想要在虛擬空間打造自己的專屬地或是在元宇宙裏體驗一把拍電影的快感，圖靈完備的 3D 沉浸式虛擬元宇宙 Matrix，以及元宇宙體素好萊塢 Voxel Knight 將是很不錯的選擇。

另外，Flow 還與分佈式存儲項目建立合作關係，利用了 IPFS 的內容尋址和 Fil 的可證明及去中心化存儲，Flow 區塊鏈上的 NFT 創作者可以創建帶有富媒體特性（包括視頻）的不可篡改的 NFT 元數據，進一步打好 Flow 元宇宙建設基礎。

NFT 就像是一磚一瓦，每個應用項目就像是一座座城池，逐步建立起觸達範圍廣、體驗感受好的 Flow 數字生活元宇宙。在未來的元宇宙發展賽道中，具有 NFT 以及生態優勢的 Flow 想象空間很大。

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