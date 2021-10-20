〈中經院經濟預測〉外熱內升溫 估今年GDP 5.84% 將寫11年來新高

中華經濟研究院今 (20) 日發布我國今年最新經濟成長率 (GDP) 預估值，達 5.84%，是後金融海嘯時期 2011 年以來新高，成長模式呈現「外熱內升溫」，由外貿持續挹注經濟動能，貢獻 2.49 個百分點，而內需也受惠廠商投資熱絡推升成長，貢獻有 3.35 個百分點，不過，部門間成長力道因內需蹣跚而呈 K 型發展。

中經院院長張傳章表示，今年因比較基期影響，呈現上行下緩走勢，上半年強勁復甦，GDP 達 8.34%，下半年則放緩，第 3、4 季成長率約為 3.58%、3.62%，併計下半年成長率為 3.60%。

張傳章說明，隨著科技業持續擴大投資、都更改建、海空運擴增運能和綠能設施挹注下，國內投資對經濟成長提供重要支撐，全年達 4.97 兆元，年增率 10.15%。其中，民間投資規模達 4.13 兆元，年增 12.69%。

而民間消費受本土疫情衝擊，雖有五倍券振興措施出籠，但去年下半年有三倍券措施墊高比較基期，加上股市成交量自 7 月後收縮壓縮財富效果，估全年年增率約 1.38%，對 GDP 貢獻約 0.66 個百分點。

外需方面，中經院指出，疫後全球經濟復甦推升物資需求，出口成長亮眼，全年年增率約 24.64%，而進口則因出口、投資、消費等引申需求提增而持續熱絡，年增率 27.89%，高於出口成長率，惟淨輸出仍持續擴張，全年規模約 3.60 兆元，年增率 16.48%。

圖表：中經院提供。

整體來看，中經院估外貿部門全年貢獻 GDP 2.49 個百分點，內需貢獻 3.35 百分點，又以國內投資貢獻 2.29 個百分點為主要動能，使內需貢獻創 2011 年以來新高紀錄。

另外，物價方面，由於全球經濟反彈復甦，推升各項物資需求，加上新五缺等因素推升全球物價水準，中經院預估今年我國 CPI 年增率約 1.84%，較去年的 - 0.24% 差距 2.08 個百分點，通膨明顯有感，不過，明年有望略回降至 1.8%，仍可處在 2% 之下。

而儘管國內疫情自 8 月中旬後持續改善，但因疫情仍有不確定性，且勞動市場為落後指標，中經院預估，國內失業率改善將相對和緩，全年全年平均失業率約 4.01%，略高於 4% 防線。

展望明年，中經院預估，全年 GDP 為 3.55%，儘管較今年低，仍可望連 3 年突破 3.0%，而國內物價走勢在國際大宗物資價格持續走升、國際寬鬆貨幣環境可能生變情形下，走勢仍將呈現相對高檔，估全年 CPI 年增率約為 1.80%，與今年相當。