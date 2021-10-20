本土疫情趨緩 9月銀行卡費緩繳申請大減逾9成

本土疫情平緩，景氣也開始復甦？從銀行信用卡的緩繳申請件數可窺見端倪。根據兆豐銀行內部統計，9 月卡費緩繳申請案件比起 6 月疫情三級警戒期間，整整減少逾 9 成，顯示民眾的資金調度也已漸趨回穩。

5 月中旬本土疫情大爆發，考量多項警戒禁令恐影響民眾生計，金管會邀集銀行公會及銀行業者共同協商，將原定在今年 6 月底截止的「債務協處機制」延長至今年 12 月底，包括信用卡款項及個人貸款，舉凡受疫情影響還款有困難者皆可申請展延 3 至 6 個月，且緩繳期間免收違約金及利息。

以兆豐銀行為例，6 月申請卡費緩繳案件就比 5 月大幅暴增 15 倍，而在疫情逐漸控制之際，申請案件也從 7 月開始一路下滑。

隨著疫情趨緩、五倍券各行各業也陸續祭出超值優惠搶客，其中百貨業年度大檔週年慶也從 10 月初陸續登場，本月 21 日更將由新光三越、微風及遠百在全台百貨密度最高的信義區展開週年慶大戰。

為爭搶內需消費商機，銀行也伺機推出加碼優惠，以兆豐銀行來說，今年的週年慶優惠，卡友只要在 11 月底前至全台 31 間指定百貨刷卡不限金額皆可獲得加碼 1% 現金回饋，只要登錄完成，每人最高可獲得 1 萬元，滿額還可再拿最高 1 萬元。

另外，持卡在誠品生活除可折抵好食券，刷滿 5000 還能再拿 100 元、單筆分期滿 1 萬再送 200 元，如以台灣 Pay 綁兆豐卡消費，除了基本消費 2% 回饋外，單筆滿 500 元還可獲贈 100 元，加總起來回饋率可高達 22%。

