癌症醫療費連年破千億元 新式療法超燒錢 國人癌症險保額大不足

台灣每年有超過 70 萬人就醫接受癌症治療，癌症健保醫療費用更連年燒破新台幣千億，主要是癌症新式療法的治療費用高，但國人購買癌症險平均保額僅 25 萬元。南山人壽表示，尤其癌症療法不斷推陳出新，為讓保險跟上醫療科技發展腳步，民眾應該全方位提升癌症保障。

科技引領世界邁入精準醫療時代，新興癌症療法應運而生，透過基因檢測、標靶治療、免疫細胞治療，能夠幫助醫生找出適合患者的藥物與治療方法，相對精準地抑制癌細胞生長訊號，達到「對症下藥」。新式治療被譽為抗癌尖兵，不僅改良了傳統癌症醫療方式，減緩化療的難受，也已成為癌症治療的新顯學。

南山人壽關注癌症議題，分析資料發現，罹癌保戶前 3 年平均住院天數長達近 40 天，平均理賠給付金額超過 90 萬元。南山人壽提醒，雖然部分醫療項目已納入健保保障，仍有許多費用需自付，以標靶治療為例，倘民眾自費使用標靶藥物 - Erbitux(爾必得舒)，1 個月約 13 萬的費用；另外免疫細胞療法一個療程費用約落在 180 萬元，且未納入健保給付。

南山人壽表示，癌友除了面對高額的醫療費，還有額外照護支出、收入中斷等問題，呼籲民眾應定期檢視保單內容，適時升級癌症保障，惟有預先做好醫療保障準備，必要時才可擁有高品質醫療的選擇權，安心接受治療。

南山人壽推出新癌症保單與一系列新式檢測與療法補充包，特別針對罹癌後癌症基因檢測、重度癌症標靶治療、實體癌第四期自體免疫細胞治療，這類型針對高額且須自費的項目提供保障，並且將新銷售癌症商品納入外溢機制，透過提高保額與現金回饋，鼓勵保戶維持健康體況、定期接受篩檢。