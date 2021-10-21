台股萬七得而復失 外資回頭敲進 三大法人買超76.3億元

市場多頭信心回籠，台股今 (21) 日在電子族群領軍下，強攻萬七大關，為近 1 個月來首見，不過，晶圓雙雄轉弱，買盤追價力道不足，指數終場以近乎平盤作收，三大法人同站買方，共計買超 76.3 億元，外資再度回頭敲進。

加權指數終場小漲 1.69 點，收在 16889.51 點，成交值放大至 3077.32 億元。觀察法人籌碼變動，外資今天轉為買超 68.64 億元；投信買超 0.47 億元；自營商同步買超 7.16 億元，三大法人聯手買超 76.3 億元。

權王台積電今天早盤蓄勢攻堅，一度漲至 603 元，但午盤傳出南科再生水廠工程火警意外，股價隨即震盪翻黑，終場小跌收 596 元；聯電今天也遭到調節，終場跌逾 1%，收 58 元；其他主要電子權值股大立光、國巨、日月光投控等普遍走弱。

台股盤中再現十千金盛況，矽智財 (IP) 廠力旺股價直奔漲停 2340 元，改寫收盤歷史新高，並擠下信驊，躍居台股股后；另一檔 IP 股世芯 - KY 同步亮燈漲停，衝上 1005 元創新高，但終場漲幅收斂至 7%，收 983 元；AES-KY、旭隼等千金股漲勢也相當凌厲；唯獨祥碩重挫逾半根停板，收 1655 元，排名跌落至第八。

鋼鐵族群再度成為盤面多頭指標，中鋼領漲逾 1%，燁興、春源、彰源、運錩勁揚 4-6%，中鴻、燁輝、志聯也有不錯表現。塑膠族群止跌反彈，亞聚、華夏、台聚、台達化均上漲 1-2%，台塑則收在平盤，化工股東鹼、三晃、長興、東聯震盪走跌。

10 月下旬電視面板報價跌勢擴大，55 吋以下均價重挫逾 2 成，但面板雙虎今天互有漲跌，友達上漲逾 1%，群創則下挫近 1%，彩晶也在盤上表現。PCB 族群普遍拉回，南電、景碩重摔 5-6%，欣興也跌逾 2%，華通、燿華、志超等也都震盪走低。