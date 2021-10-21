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〈國碩法說〉導電銲帶將擴產20% 評估赴海外設廠

鉅亨網記者魏志豪 台北
國內太陽能系統建置。(鉅亨網資料照)
國內太陽能系統建置。(鉅亨網資料照)
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國碩導電銲帶PV Ribbon銅價海外設廠

國碩 (2406-TW) 今 (21) 日召開法說會，公司表示，隨著國內模組產能不斷擴充，導電銲帶 (Ribbon) 需求也跟著增加，預計未來月產能將提升至 120 噸，年增 20%，且為因應海外客戶需求，將評估前往非中國的亞洲地區設廠。

國碩自退出太陽能電池市場後，業務轉變為 Ribbon、EPC 兩大主軸，其中，Ribbon 事業上半年受銅價漲勢凌厲影響，加上無法立即反映給客戶，導致上半年小幅虧損，不過，近期受惠客戶需求強勁，Ribbon 報價反映成本上漲，預計第四季獲利表現就可改善，明年更隨著 MBB 新品出貨，獲利可望再拉升。

國碩指出，Ribbon 目前在國內市占率高達 7-8 成，所有模組大廠皆是公司客戶，隨著模組產能從現今的 2.2-2.5GW，提升至明年的 3-3.5GW，市場對 Ribbon 需求也更積極，因此預計擴產因應。

國碩 Ribbon 月產能約 100 噸，國內預計最高可提升至 120 噸，增幅達 20%，另外，為因應海外客戶需求，國碩也評估前往海外設廠，預計若客觀條件吻合，擴產將以倍數進行規劃。

國碩坦言，由於近期海運塞港幾乎已成常態，客戶因原物料供給受到影響，期望國碩可就近支援，公司也評估當地需求以及原料供給情況，目前仍在計算成本、售價的投資效益。

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