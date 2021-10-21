遠雄今、明年合計完工建案量將達463億元

遠雄 (5522-TW) 今 (21) 日出席券商線上法說會，公司指出，目前手中成屋未售金額約 97 億元，今年完工開發案金額 309 億元，估 2022 年完工開發案金額 154 億元，兩年合計達 463 億元，公司並指出，未來將擴展開發區域重心至六都及都市更新案。

遠雄截至今年 6 月底，營建用地金額約 149.1 億元，資產占比約 16%；在建工程金額 339.9 億元，較去年底 323.4 億元增加 16.5 億元；完工存貨金額 174.3 億元，合計存貨金額 663.3 億元，資產占比 70%。

遠雄目前手中成屋未售金額 97 億元，預估今年完工開發案金額 309 億元；2022 年完工開發案金額 154 億元；2023 年金額 109 億元；2024 年完工開發案金額 195 億元，2025 年後完工開發案金額將達到 939 億元。

由遠雄與子公司綜合持股 32% 的台北大巨蛋體育園區，其中自營體育館、飯店、停車場樓地板面積 9.5 萬坪，可出租辦公室、百貨、影城及商店街樓地板面積 5.2 萬坪，合計 14.7 萬坪，預期未來將帶來穩定收益。

遠雄今年上半年財報稅後純益 16.85 億元，年增 87.3%，每股純益達 2.16 元。2021 年前 9 月營收 181.64 億元，年增 6.54%。