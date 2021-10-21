 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

創惟Q3每股賺1.96元 創歷史新高

鉅亨網記者魏志豪 台北
創惟Q3每股賺1.96元 創歷史新高。(圖:AFP)
創惟Q3每股賺1.96元 創歷史新高。(圖:AFP)
Tag
創惟蘋果USB4高速傳輸介面

創惟 (6104-TW) 今 (21) 日公告 9 月自結，稅後純益 0.75 億元，年增 74%，每股稅後純益 0.84 元，第三季稅後純益 1.76 億元，年增 74.26%，每股稅後純益 1.96 元，累計前三季稅後純益 3.49 億元，年增 22.89%，每股稅後純益 3.88 元；創惟受惠下半年出貨增加、產品組合優化，推升單季獲利創下歷史新高。

創惟近來隨著主力客戶蘋果 (AAPL-US) 推出筆電新品，且重新導入 SD 卡插槽，專案出貨帶動下，營收顯著增溫，9 月營收達 3.21 億元，月增 14.7%，年增 41.15%，第三季營收 8.71 億元，季增 16.13%，年增 27.34%，累計前三季營收 22.02 億元，年增 13.7%。

創惟今年下半年晶圓產能取得增加，營收成長幅度擴大，獲利也隨著高毛利產品出貨比重提升，毛利率可望再優於上半年，目標今年出貨量將較去年成長 1 成以上。

新技術方面，創惟也已投入 USB4 研發，今年下半年就會進入試產階段，最快明年中 USB4 的 HUB 就可量產，屆時可望成為新營收成長來源。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
創惟6104蘋果US-AAPL
強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow

相關新聞