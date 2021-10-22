多空分歧激化，大型機構逆市搏頂意願增強 | CFTC COT 持倉週報

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擴展閱讀：一文讀懂 CFTC 持倉報告是什麼？有何價值？該如何解讀？



CME 比特幣期貨

10 月 16 日，CFTC 公佈了最新一期 CME 比特幣期貨週報（10 月 6 日-10 月 12 日），該統計週期內比特幣延續了過去一段時間的上漲勢頭，但是實際上漲幅度有限。周內雖然出現了兩波快速上漲，但是行情多有反覆，相比於前一個統計週期內的強勢上漲而言，最新統計週期市場進入到了一個相對平穩的震盪修復狀況之中，各類賬戶在這種階段做出的「主動選擇」更值得關注。

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 8886 張大漲至 10918 張，該數值創出近 34 周新高，也是自今年 3 月以來首度突破 10000 整數大關，最近這輪快速上漲帶動市場參與熱度持續飆升，單週超 2000 張的增長表現更是去年 5 月以來首度出現，行情的高位橫盤反而刺激了更多資金的入場「下注」。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 503 張下降至 485 張，空頭頭寸自 533 張大漲至 1010 張，該數值創歷史新高，同時也是經銷商賬戶空頭頭寸有史以來首度出現四位數表現，多空雙向（已對沖）持倉自 78 張上漲至 153 張，經銷商賬戶在最新統計週期內進行了明確的淨空調倉，而且空頭頭寸大幅刷新了原有的歷史高點水平，這類賬戶在這波快速上漲過後表現出了非常強烈的逆市博空意願，隨着漲勢放緩，最新統計週期內的空單大幅度加碼更是表達出了相當強烈的信號。





資管機構持倉多頭頭寸自 487 張上漲至 696 張，該數值創出近 6 周新高，空頭頭寸自 399 張下降至 320 張，雙向持倉保持 9 張不變。資管機構在最新統計週期內進行了與經銷商賬戶相悖的淨多持倉，而且多頭頭寸的漲幅非常明顯。不同於規模最大的一類賬戶略顯意外的逆市搏頂操作，資管機構在單邊上漲過程中的橫盤階段進行了相對穩健的順勢追進操作，這類賬戶對於後市持較爲樂觀的態度。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 1710 張上漲至 2148 張，該數值創出近 8 周新高，空頭頭寸自 5994 張同步上漲至 6863 張，該數值繼上一統計週期創出近 20 周新高後，最新統計週期創出近 26 周新高，雙向持倉自 865 張上升至 1293 張，該數值創出歷史新高。槓桿基金在最新統計週期內又一次進行了多維度的同步增持，雖然空頭頭寸數值明顯上漲，但是多空持倉比數據中多單佔比反而有所上升，因此這類賬戶在加倉過程中仍然沒有表達出明確的多空偏好，僅保持了相對樂觀的態度。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 3472 張上漲至 4204 張，該數值創出歷史新高，空頭頭寸自 210 張微漲至 211 張，210 張的數值保持了五週後首度出現變化，雙向持倉自 4 張上漲至 179 張。大戶賬戶在最新統計週期內進行了多空雙向同步增持，其中多頭頭寸的增持幅度明顯佔優，這類賬戶對於後市的看漲態度在高位橫盤過程中愈發穩固。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 1758 張微降至 1751 張，空頭頭寸自 794 張上漲至 880 張。散戶賬戶在最新統計內進行了清晰的淨空調倉，散戶比較罕見地和經銷商賬戶做出了與其他幾類賬戶相悖的相同選擇，散戶在短期內做出了激進的搏頂操作。





CME 微型比特幣期貨

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 36142 張大漲至 50937 張，該數值大幅刷新了原有的歷史高點水平，也是首度突破 50000 整數關口。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 3195 張上漲至 3665 張，創出歷史新高，空頭頭寸保持 0 張不變，多空雙向（已對沖）持倉保持 0 張不變。大型機構在微型合約上的多頭頭寸創出歷史新高，不過考慮到這類賬戶在標準合約中的淨空調倉選擇，微型合約對於大型機構來說，仍然是用於進行風險對沖的工具。





資管機構持倉多頭頭寸自 105 張上漲至 117 張，空頭頭寸保持 0 張不變，雙向持倉同樣保持 0 張不變。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 15014 張大漲至 26822 張，該數值創出近 20 周新高，並已迫近現有歷史高點水平，空頭頭寸自 28709 張上漲至 43164 張，該數值大幅改寫歷史高點水平，雙向持倉自 5392 張微漲至 5455 張。槓桿基金在最新統計週期內進行了多空雙向同步增持，不過與這類賬戶在標準合約中做出的選擇相似，槓桿基金在微型合約中同樣進行了多空雙向比例相近的加倉，因此在微型合約中同樣沒有表達出比較清晰的多空單邊傾向。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 7897 張上漲至 9840 張，空頭頭寸自 899 張上漲至 1107 張，雙向持倉自 32 張上漲至 46 張。大戶賬戶在最新統計週期內進行了多空雙向同步增持，這類賬戶的多空持倉佔比數據基本保持精準持平，不過這也讓大戶在標準合約中在多頭頭寸上進行的較大幅度的加碼所表達出的偏多態度指向性進一步增強。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 4507 張上漲至 4992 張，空頭頭寸自 1110 張微漲至 1165 張。散戶在最新統計週期內進行了多空雙向同步增持，並沒有進行與標準合約中一致的淨空調倉，顯示這類最爲情緒化的市場參與者對於搏頂的堅定程度並不算強，短期內的方向選擇思路較爲模糊。





CME 以太坊期貨

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 4736 張下降至 4677 張，該數值自歷史高點回落。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 244 張上漲至 308 張，該數值續刷歷史新高，空頭頭寸自 91 張上漲至 102 張，多空雙向（已對沖）持倉自 36 張上漲至 44 張。經銷商賬戶在最新統計週期內再次進行了多空雙向同步增持，大型機構對於以太坊合約的關注度持續上升，多頭頭寸的連創新高證實了經銷商賬戶的看漲態度。





資管機構持倉多頭頭寸自 0 張上漲至 77 張，該數值此前三週保持 0 值的狀況被打破，並直接創出歷史新高，空頭頭寸自 12 張上漲至 21 張，雙向持倉自 38 張下降至 5 張。資管機構在最新統計週期內進行了小幅度的多空雙向同步增持，雖然增持幅度有限，但是多頭頭寸創出歷史新高的表現，同樣說明資管機構對於以太坊合約的關注度也已經出現了明顯的上升。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 1242 張上漲至 1328 張，空頭頭寸自 3892 張下降至 3741 張，雙向持倉自 166 張上漲至 180 張。槓桿基金在最新統計週期內進行了淨多調倉，在以太坊合約總體持倉量有所下降的情況下，槓桿基金對於後市的淨多態度非常明確。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 1511 張下降至 1231 張，該數值創出近 6 周新低，空頭頭寸自 53 張下降至 22 張，雙向持倉自 40 張下降至 31 張。此前一直堅定看漲以太坊並在不斷加倉的大戶賬戶在最新統計週期內進行了幅度可觀的倉位減持，這類賬戶對於追漲態度的鬆動成爲了最新統計週期內總持倉下降的重要因素，究竟是不是臨時性的獲利減持需要在下一期持倉週報中做持續觀察。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 1459 張微漲至 1473 張，空頭頭寸自 408 張上漲至 531 張。散戶在最新統計週期內進行了逆市的淨空調倉，與比特幣標準合約中的調倉思路，散戶正在嘗試進行快速上漲後的搏頂操作。



