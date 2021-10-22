國泰：搶搭日本政策順風車 聚焦三大題材

日本眾議院選戰開打，結果將在 10 月 31 日出爐，國泰投顧今 (22) 日對此表示，儘管日本首相岸田文雄尚未提供具體內容，預期新政策可能朝向「數位化轉型」、「智慧製造」和「半導體晶片」等方向邁進，並帶動相關投資題材。

國泰投顧指出，在數位化和物聯網的時代中，半導體晶片的戰略地位越來越重要，這次晶片缺貨潮讓全球企業與政府意識到在地化製造的必要性。

而日本在全球半導體產業鏈中，扮演舉足輕重的角色，例如 Lasertec 專注於極紫外光 (EUV) 技術相關的檢測系統，在全球握有領先主導地位，包括台積電 (2330-TW)、三星均為其客戶，尤其 Lasertec 保持輕資產的營運模式，不易受半導體產業週期影響，長年替股東創造雙位數的權益報酬率，去年 ROE 更高達 41%。

除了半導體產業外，國泰投顧指出，日本在商業和專業服務行業也是全球領先，例如，全球最大的人力資源網站 Indeed 母公司為日本瑞可利控股 (Recruit Holdings)，瑞可利控股旗下還有求職交流網 Glassdoor 和其他日本當地眾多網路公司，總市值超過 IHS Markit。

國泰投顧建議，投資人不妨留意資訊科技和工業兩大主軸，鎖定半導體設備廠、工廠自動化系統、雲端軟體、人力資源服務等題材，掌握日本長期產業轉型的投資優勢。