元宇宙噴到宇宙何時返航？矽智財大利多輪流噴

美股道瓊創歷史高，NASDAQ 和費半跟上，台股為何又漲不動? 其實就是筆者所教的因為成交量不夠，所以加權要震盪，而 OTC 成交量已過 60MA 的成交量，所以中小型個股會較強，而下周特別留意「電子類股」的周 KD，只要不要大跌，就會順利黃金交叉，出現波段行情！

外資賣超 9.02 億元，投信買超 6.39 億元，自營商買超 2.44 億元，行情該不會「盤久必跌」吧？永誠投顧徐照興分析師表示，美股道瓊、NASDAQ 、費半日線持續黃金交叉，其中道瓊周 KD 也轉為黃金交叉！已過歷史高喔！NASDAQ 也有望跟上，近期應該特別留意 TESLA 走勢，而盤後電子盤英特爾大跌 8.75%，或多或少會影響美股走勢，但大致來說美股沒有大問題，而加權也在 10 月 13 日出現龍捲風操盤術:「中階版本」的反轉向上訊號，目前反彈並未改變！所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更)https://youtu.be/l5zK93PBnsY

傳產股：我們過去操作亞聚 (1308-TW)，而後操作東鹼 (1708-TW)，在東鹼賣掉後，特別強調中國干涉「動力媒」問題，對於原物料，鋼鐵，航運勢必影響！這些族群近期都漲不太動，甚至還下跌，投資人都受傷了，有需要幫忙的人可來我的 TG ，Telegram：https://t.me/imoney168

貨櫃航運：長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 、萬海 (2615-TW)、台驊投 (2636-TW) 表現還是弱，各位還在船上的水手辛苦了！這族群急跌後會反彈，但反彈，還是要先出一趟，上面套牢籌碼太多。

今日指數小回，上週跟大家分享該避開的風力發電：上緯投 (3708-TW)、世紀鋼 (2636-TW) 續跌，太陽能：國碩 (2406-TW)、聯合再生 (3576-TW) 也跌，這族群還沒有要發動，資金不要卡在裡頭太久。

而過去一再強調矽智財：從高價股的力旺 (3529-TW) 漲到創意 (3443-TW)、 智原 (3035-TW) ，接下來凌陽 (2401-TW) 就可留意。

再來看美國的 TESLA，對應看到台股的車電：先做「電池」的美琪瑪 (4721-TW) 、康普 (4739-TW) 、聚合 (6509-TW) ，再作「第三代半導」體：漢磊 (3707-TW)、嘉晶 (3016-TW) ，接者就是「整流二極體」德微 (3675-TW)、朋程 (8255-TW)、強茂 (2481-TW)，順順的作，就會有意外收穫。

然後就是我們提早佈局的「元宇宙」概念股：宏達電 (2498-TW)、揚明光 (3504-TW) 持續大漲，近期一堆人幫我們抬轎，其實還有相關族群的其他個股，筆者會在我們的 TG 或是 FB 整理貼出，有需要的人再自行加入。

高速傳輸概念股: 祥碩 (5269-TW)、鈺創 (5351-TW)、威鋒電 (6756-TW)、偉詮電 (2436-TW)、創惟 (6104-TW)、通嘉 (3588-TW) 等，震盪仍可留意。

本周雖只漲 107 點，但「內資股」全面大噴發，恭喜所有讀者了，下周行情，只要美股不大跌，還是會有很多飆股出現，大家可以期待一下。

跟上穿雲箭企劃，帶你反敗為勝：https://lihi1.com/DrBSm

像這類型文章您喜歡嗎？操作就是持續追蹤，不用每天變來變去的！如果您也認同的話，歡迎加入「龍捲風操盤戰隊」。

FB 社團：https://www.facebook.com/groups/istock168

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

