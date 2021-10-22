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大盤持續震盪 驅動ic中的隱形冠軍是誰? 專家這樣解讀

陳建誠分析師(永誠國際投顧)
大盤持續震盪 驅動ic中的隱形冠軍是誰? 專家這樣解讀(資料來源:shutterstock)
大盤持續震盪 驅動ic中的隱形冠軍是誰? 專家這樣解讀(資料來源:shutterstock)
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陳建誠股海大丈夫永誠投顧創意M31強茂德微朋程台半虹揚欣興景碩南電台積電聯電力旺智原聚和康普鴻海電動車美琪瑪

<期貨結算日 狹幅震盪小跌作收>

台股今日又是震盪行情，盤中最低來到 16800.49，終場收 16888.74 點，下跌 0.77 點，成交量為 2,815.7 億元，在籌碼方面，三大法人合計賣超 0.18 億億元，外資賣超 9.02 億元，投信買超 6.39 億，自營商則是買超 2.45 億元，在期貨未平倉方面，外資空單突破再撐 2 萬口，新增 1,839 口空單，就技術面來看，萬七明顯有壓，週一若能帶量上攻萬七，則短線上將偏多看待。

<IC 設計服務 (ASIC、NRE) 個股持續看好 >

除了先進製程、電動車、MiniLed、高速傳輸等四大產業外，IC 設計服務 (ASIC、NRE) 族群進奇仍可再多加關注，以下我將重點挑出幾檔指標個股，供投資人參考。

<驅動 IC 族群中的隱形冠軍 聚積 晶宏>

今日我想重點說明，驅動 IC 族群中的兩檔隱形冠軍，相較於趨勢向下的面板驅動 ic，全球 led 驅動 ic 的領導廠商聚積 (3527) 以及電子標籤（ESL）驅動 IC 龍頭晶宏(3141)，股價表現都相對面板驅動 ic 四雄強勢許多，以聯詠為例，聯詠股價大概自 8 月初就開始下滑，聚積則是直到 9 月初才開始下滑，且近期股價回升速度也較面板驅動 ic 快速，而晶宏則是根本不受面板報價下跌影響，基本上都維持在區間內，就算進入處置，股價也未曾破底，近期股價還即將挑戰前高。

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