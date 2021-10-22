〈友達攜手凌華〉強化邊緣可視化合作 柯富仁：將成「Display Everywhere 2.0」的關鍵動能

面板大廠友達 (2409-TW) 及工業電腦廠凌華 (6166-TW) 攜手合作，強化邊緣可視化應用，友達總經理柯富仁直言，邊緣可視化應用將是「Display Everywhere 2.0 」的關鍵動能。

柯富仁表示，10 多年前面板產業進入蓬勃發展「Display Everywhere」，到現在車子、手錶以及廣告看板等都變成顯示器，接觸的面向更廣，而現在 5G、AI、IoT 以及自駕等新技術，將成為「Display Everywhere 2.0」動能。

他進一步指出，從影像顯示互動到串流，難處在於就算顯示器做得再漂亮，但沒有後面的運算，都沒辦法支援那麼多新技術新服務，因此必須要有聯網 (Connectivity) 以及判斷 (Computing)，而攜手凌華可以做到專業分工。

邊緣可視化能省下資料上雲的能耗與時間成本，因此，智慧製造會是最快發酵的領域，並及時反應給第一線管理人員，以友達本身為例，龍潭 4 代線在導入智慧製造解決方案後，設備使用量減少 33%。

柯富仁認為，跟凌華雙方合作的最大競爭優勢，就是友達本身就是使用者，能以客戶角度理解需求，因為智慧製造最大市場並不是新工廠，而是既有工廠的優化，而智慧製造也是今年除了顯示器外的一大成長的應用，後續則可延伸到醫療、軍工等領域，友達旗下有 11 家智慧解決方案公司，可以符合各場域的服務需求。