俄羅斯央行意外升息75個基點 盧布睽違1年升破70關卡

考慮到通膨增長未顯出放緩跡象，俄羅斯央行周五 (22 日) 意外升息 75 個基點 (3 碼)，增幅遠超出市場預期，盧布兌美元匯率聞訊急升，睽違 1 年多首度升破 70 關卡。

俄羅斯央行周五宣布將基準利率調升 3 碼，至 7.5%，幅度大出市場意料之外，彭博對 44 位經濟學家訪調結果顯示只有 1 位預測成功，剩餘經濟學家均預期升息 1 至 2 碼。

(圖：Bloomberg)

為了緩解巨大的通膨壓力，俄羅斯央行今年已 6 度升息，累計升幅達 325 個基點，即 13 碼。央行聲明還稱，若情勢發展符合基本預期，未來不排除進一步升息。

央行決策帶動盧布走揚，Investing.com 數據顯示，盧布兌美元匯率一度升破 70，至 69.9529。截稿前上漲 1.34%，暫報 70.1459 盧布兌 1 美元。

發布利率聲明同時，俄羅斯央行還將 2021 年通膨預期調升至 7.4% 至 7.9%，高於此前預期的 5.7% 至 6.2%。

央行表示，截至 10 月 18 日的通膨率為 7.8%，但有望在明年回落至央行設立目標左右，即 4% 至 4.5%。

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