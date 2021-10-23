鏈聞週末薦讀｜縱覽 Algorand 生態，盤點 Gas 價格預測工具

鏈聞編輯時間

《從突破「不可能三角」到打造「合規化金融公鏈」，盤點迎難而上的 Algorand 生態》

Algorand 旨在構建一條「合規化的金融公鏈」，致力於助力傳統金融行業業務轉型及區塊鏈技術的外部擴張，並針對區塊鏈「不可能三角」做出了針對性的優化。

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《GasNow 關閉服務後，以太坊還有哪些 Gas 價格預測工具替代品？》

GasNow 下線後，Blocknative、Zerion、Etherscan 等不同端的替代品迎來了機會窗口。

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《聽 Arbitrum 談 Nitro 升級：WASM 如何進一步打開擴容潛力？》

Steven Goldfeder 向鏈聞表示，基於 WASM 的新架構有能力提供直接的 WASM 智能合約支持，但現階段他們的重點是提供最佳的 EVM 支持。

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酷東東

《Web3 社交場景，Context 選擇從 NFT 數據追蹤切入》

Context 創始人 Adam Ludwin 和 Loot 創始人 Dom Hofmann 都是來自於一家名爲 Byte 的公司，這是 Dom Hofmann 在 Vine 被收購後創立的另一個短視頻媒社交平臺。

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《MIM 正在挑戰 MakerDAO？讀懂 MIM 發明者的三個 DeFi 項目》

Abracadabra 創始人 Daniele Sestagalli 還通過 LP 收益優化器 Popsicle Finance、Avalanche 上的 OlympusDAO 分叉項目 Wanderland，引發了「佔領 DeFi」熱潮。

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《Lightspeed 合夥人採訪 Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon，暢談 Terra 新動態》

Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 解讀 Terra 生態在 NFT、治理提案和 Columbus-5 升級等方面的新進展。

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行業洞察

《Nansen：CryptoPunks 不可阻擋的漲勢背後究竟有哪些推手？》

探討 CryptoPunks 價值背後的潛在驅動因素，以及短期和長期內可以預期的潛在趨勢。

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《技術革命的生與死，以及對加密世界的借鑑意義》

加密貨幣目前處於部署階段，還有很長的路要走；加密貨幣發展中充滿騙局和投機性泡沫，這些都在預期和承受範圍之內，對未來重要的是現在能有多少基礎設施建設。

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《治理挖礦將帶來顛覆性的未來：這是人力資本的流動性挖礦》

類似於流動性挖礦，DAO 應該對人力資本進行「挖礦」，來啓動一個積極的治理社區。

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本週不可錯過的十條新聞

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