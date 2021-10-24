〈觀察〉零售版圖將重新洗牌 全聯吃大潤發背後的盤算？

超市龍頭全聯福利中心 23 日傍晚拋出將買下大潤發的震撼彈，儘管此併購案仍有待公平會審議，但市場已高度關注接下來國內零售業的版圖變化，事實上，全聯在全台已擁有超過 1000 家店點，大潤發全台僅 22 家店，店點因此快速擴張意義不大，但有望藉此快速開出旗艦大店，可預見的是，全聯採取異業結盟的一條龍銷售體系，將更加完整。

全聯在全台破千家店後，於 7 月推出首間旗艦店，總坪數超過 4000 坪，規劃有近 200 個停車位，除了全聯本身超市面積占約 500 坪，其餘空間與其他異業合作，導入詩肯柚木、全國電子、鞋全家福和金玉堂文具百貨等連鎖知名品牌，走出過往在零售業單打獨鬥以及僅提供超市服務的單一經營型態。

可觀察到，在全聯首次規劃擁有大型停車空間並可一站購足的旗艦店後，此次買下大潤發，可能有機會快速改裝為全聯旗艦店，若走向此方向，屆時，全聯旗艦店將一口氣推展至 20 家以上，並觸及全台多個主要城市，如同日前家樂福買下頂好，一口氣深入全台社區取得 200 餘家的超市據點，省去一家一家店點布建的高成本。

全聯旗艦店一旦拓展至全台，透過異業品牌結盟，全聯一方面可引進其他品牌會員、觸及更廣的消費客群，一方面還可成為地區型的小型購物中心，有利零售市占擴張。

全聯董事長林敏雄日前曾證實家樂福和大潤發都有來談過，對於最終為何全聯選擇買大潤發，市場討論度高，據傳是，大潤發最後成交價格推估在 130 億元左右，且包含自有土地及建物、門市經營權和大潤發自有品牌，但家樂福開價傳 500 億元左右，價格差異大；另一方面，家樂福在買下頂好後成為全台第二大超市業者，若全聯有意併下，公平會也不見得會通過。

潤泰新已對外表態，賣掉大潤發股權的原因在於，未來零售業即大者恆大趨勢，還必須同時串聯線下線上、發揮虛實整合效益，才能成為贏家。

由於目前家樂福正在求售中，市場一般揣測，持股 40% 的統一集團可能是買家，無論結果為何，可以預期，全台零售版圖將再次洗牌，而大者恆大的趨勢已是常態，你我每日的消費行為不脫離超商、超市和會員集點等，與這些大型業者密不可分。