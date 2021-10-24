〈台股風向球〉多空激戰萬七 月底前震盪加劇

台股上周偏強整理，上漲 107 點，周線連 3 紅，即將收 10 月月線，法人認為，本周美國重量級電子股陸續公布財報，預料美科技股將處在偏多氛圍，進而帶動國內電子股表現，惟須留意，美國聯準會縮減購債訊息仍持續干擾多頭上攻力道，而上有萬七關卡和季線反壓，在量能未有效放大前，震盪風險仍不可大意。

過去一周，三大法人均呈現買超，其中，外資買超前 10 大標的中，金融族群占了 4 席，包括新光金 8.4 萬張、中信金 5.8 萬張，中壽 3 萬張，開發金 2.3 萬張，而 ETF 也占了 3 個席次，包括國泰智能電動車、元大台灣 50 反 1、元大台灣 50 等，顯示外資並未積極加碼電子股。

反觀投信買超前 10 大標的中，除了同樣有 4 檔金融股，其他均為中小電子股，包括聯電、奇鋐、元太、日月光投控、台半和聯詠，與外資不同調。

除了美重量科技財報公布，接下來台股將有多家重量法說將登場，包括 26 日的旺宏、聯發科、智原，27 日的聯電、譜瑞，28 日的穩懋、精測，以及 29 日的台達電。

不過，永豐投顧提醒，台積電日前法說會僅維持一日慶祝行情，股價旋即欲振乏力，顯示市場追價動能薄弱，資金不若過去一路追價。

永豐投顧進一步指出，財報旺季過後，FOMC 會議將至，儘管縮減購債的規模和時程已十分清晰，但以過去經驗來看，外資偏向對新興市場減碼因應，尤其若通膨居高不下，外界對美國升息預期提高，將使資金回流美元速度加快，衝擊台股的資金行情。

統一投顧則從技術面分析，目前大盤 5 日和 20 日均線黃金交叉向上，搭配技術指標 KD、RSI 和 MACD 全數翻多，短線有望延續反彈格局，惟 17000-17200 點上檔壓力大，在成交量有效放大或市場出現強而有力的利多訊息前，難以化解上檔重重壓力。

另一方面，中國限電問題對全球供應鏈的衝擊充滿不確定性，加上原物料、油價維持高檔以及通膨議題，仍需提防系統性風險。