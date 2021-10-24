NFT 週報 | Doodles 憑藉「創始人光環」成爲本週明星

最新統計週期 Doodles 及 HeadDao 等新項目較爲活躍，但巨鯨仍傾心於 CryptoPunks 等老牌項目。

NFT 市場

市場概覽

據 NFTGO 數據顯示，本週（10 月 16 日-10 月 22 日），NFT 市場市值及總持有地址數較上週增幅有所上升，市值環比上升 2.34%。總持有地址數環比上升 4.34%。目前市場上共流通 13009005 個 NFT，較上週增加流通 163219 個 NFT，歸屬於 566762 個地址，過去 7 天裏共有 37873 個地址參與過 NFT 的交易，環比上週下降 23.98%，共發生 49301 筆交易，環比下降 32.27%。

本週市場前期延續上週買方市場，週中（18 至 22 日）期間呈現賣方市場，目前賣方多於買方，呈現買方市場。此外，NFT 市場活躍地址環比下降 14.44%，活躍地址佔市場總持有地址的 23%，市場流動性有所回升。

NFT 市場數據統計，數據來源：NFTGO

市場交易數據

本週 NFT 市場交易量及交易總額均有所下降，交易量環比下降 32.27% ，交易總額環比下降 29.01%。本週交易量和交易總額整體趨勢變化相反，即交易額的變化主要受交易價格的驅動，而非交易次數。

NFT 市場一週交易總額趨勢圖，數據來源：NFTGO

NFT 市場一週交易量趨勢圖，數據來源：NFTGO

細分賽道流動性

而從流動性上看，本週 NFT 整體流動性有所回升， 細分賽道中最爲活躍的仍爲社交概念的 NFT，流動性爲 4.34%，IP 概念的 NFT 作品流動性較上週有所增加，本週排名第二，流動性爲 2.14 %，本週排名第三的是收藏品賽道，流動性爲 1.19%。

NFT 市場細分賽道一週流動性數據統計，數據來源：NFTGO

NFT 項目排行

一週成交額排行

過去一週成交額最高的 NFT 爲 Doodles，Doodles 於北京時間 10 月 18 日 10:00 開始公開銷售，截至目前成交總額已達 35,932,470.67 美元，約佔 NFT 市場總成交額的，高出第二名 Cryptopunks 約三百萬美元。當前最高成交價格爲 380465.43 美元，最低爲 308.67 美元。交易額與交易量呈正向變化，交易額的主要變化來源於交易量，且由於剛上市不久，平均成交價格爲 5575.76 美元，因此流動性較好，排名第二，爲 71.05%。目前市場呈現賣方市場。

目前 Doodles 市場還未出現巨鯨（賬戶持有 Doodles 價值超百萬），持有最多的地址爲 0x8c0d2B...5a9E，賬戶持有 4 個 Doodles，共持有 NFT1607 個，價值超 650 萬美元。

Doodles 是一個社區驅動的收藏項目，NFT 總量爲 1 萬個，每個 NFT 所有者能對 Doodles 社區資金的使用進行投票，創始人之一 Jordan Castro 之前曾領導 Dapper Labs 的 CryptoKitties 團隊。NFT 投資 DAO HeadDAO 的 NFT 總量爲 1 萬枚，NFT 持有者擁有對 DAO 社區的訪問權和對 DAO 資產的投票權。

NFT 市場一週交易總額排行，數據來源：NFTGO

一週流動性排行

過去一週流動性最高的項目爲 HeadDao，流動性爲 75%，第二是 Doodles，爲 71%，高出第三名（Neo Tokyo Part 2 Vault Cards）近五倍，HeadDao 與 Doodles 均上市不到一週。上週流動性最高的項目 Rebel Seals Club 本週排名第十，流動性爲 7.71%。由於鉅額 Gas 費及高額售價，市值較高，上市較久的老牌項目流動性均不高。

截止目前，HeadDao 平均成交價格爲 1,011.79 美元。當前最高成交價格爲 8,437.06 美元，最低成交價格爲 271.27 美元，過去七天共成交了 7550 筆，市場呈賣方市場，但雙方差距在逐漸縮小。

NFT 市場一週流動性排行，數據來源：NFTGO

一週成交量排行

根據 Nansen 數據，ArtBlocks 已聯繫三週蟬聯交易筆數榜首，過去七天的成交筆數 3972 筆，與上週持平，高出第二名逾八倍，約佔 NFT 市場總成交筆數的 8%，目前 ArtBlocks 賣方多於買方，呈現買方市場。

NFT 市場一週交易量排行，數據來源：Nansen

NFT 作品

過去一週成交額最高的 NFT 作品中，CryptoPunk 前十中佔據 6 位。售價最高的 NFT 爲 Bored Ape Yacht Club #8585 （$2,702,354.06 美元），由 0x86292f...2B0a 地址三天前購入，該買家錢包中共有 4 枚 NFT，Bored Ape Yacht Club 一枚，ArtBlocks 一枚，CryptoPunk 兩枚，共價值 5,112,528.92 美元，暫時還沒有交易記錄。佔據排行榜第二位的 CryptoPunk#273 （1,586,217.01 美元）也由該買家於三天前購入。此外，排行榜第十位的 CryptoPunk#4114 （607,073.42 美元）也於該買家 6 天前購入。

CryptoPunk#4624 （1,017,986.11 美元）位於排行榜第三位，由 0x71d1f0...6B3A 地址於一天前購入，該買家錢包中共這一枚 NFT。

NFT 市場一週成交額最高 NFT 排行，數據來源：NFTGO

巨鯨排行榜

過去一週最受巨鯨歡迎的 NFT 中，Art Blocks 最受歡迎，有 19 位巨鯨選擇購入，排名第二的爲 CryptoPunks，有 13 位巨鯨選擇購入。本週成交額最高的 NFT 項目 Doodles 排名第五，有 8 位巨鯨選擇購入。

本週巨鯨排行榜榜首地址爲 0x86292f...2B0a，於本週花費 3,729,837.10 美元購入了三枚 NFT，分別爲 CryptopunkCryptoPunk#273、CryptoPunk#4114 及 Bored Ape Yacht Club#8585，所成交的三枚 NFT 均位於本週成交額最高的 NFT 作品前十，其中 Bored Ape Yacht Club #8585 爲本週成交額最高的 NFT。

NFT 市場巨鯨排行，數據來源：NFTGO