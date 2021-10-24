市場雜音多短線震盪整理 Q4留意兩大變數

資金回流電子帶動台股周線連三紅，投信認為，11 月中旬前是第三季財報公布期，短線市場雜音較多，預估台股偏區間整理格局，接下來需觀察年底旺季出貨與聯準會態度。

富蘭克林華美投信認為，中國無預警停電與缺電政策造成廠商生產鏈中斷，目前尚無法確認停電時段或是排程，但可能延續一段時間，主要是中國電力缺乏煤發電，且為配合減碳目標，恐讓全球供應鏈持續混亂。

從經濟數據來看，美國消費者的確已經增加服務消費比例，對於商品消費力則率為轉差，推估第四季商品消費逐漸趨緩，但不至於大幅衰退，反倒是服務業的消費占比將逐漸上升。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，預估第三季歐美在商品消費與服務性消費都有機會大幅成長，對於台灣出口業者仍有利多。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，近期須觀察 11 月即將登場的拜習會，兩國是否討論鬆綁貿易關稅限制等議題，若兩國貿易關稅限制能朝正向發展如消除關稅壁壘等，進而降低全球物價，消除市場目前對通膨的疑慮，對於全球金融市場將帶來相當大的正面幫助，也有利台股第四季行情表現。

葉獻文表示，美國科技股超級財報週高峰期即將於下週登場，包括德儀、超微、微軟、蘋果、Google 等都將公布第三季財報；而國內也有許多科技大廠法說將舉行，屆時不論是美股財報或是台廠法說內容，除對產業未來的展望將受投資市場高度關注，也將牽動相關供應鏈與個股股價表現。

安聯投信表示，今年下半年開始，台股短期負面消息多，但不預期對台股形成壓力，美國債務問題應為人為可控，至於中國短期出現限產限電，對於半導體等重點產業幾乎不受影響，晶圓代工廠未受限電干擾。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股持續有投資機會，在大盤震盪修正下，投資價值浮現，有更多機會可以介入加碼，布局首選具能見度及成長趨勢公司。