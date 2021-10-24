〈聯電擬設新廠〉擬再赴海外設廠 亞翔、帆宣啖廠務工程大單

晶圓代工市況持續供不應求，聯電 (2303-TW) 近來傳出除了南科 Fab 12A P6 外，已擬定計畫書赴海外如新加坡等再擴建新廠，滿足現今全球化晶圓生產趨勢，由於聯電海外廠務工程皆是由台廠承接，亞翔 (6139-TW)、帆宣 (6196-TW) 等皆可望再啖擴產商機。

亞翔、帆宣皆不評論單一客戶，亞翔並指出，目前尚未接獲相關訂單，不過受惠晶圓廠持續擴充帶動，看好今、明年及後年營運表現。

聯電目前在台灣、中國、新加坡及日本皆設有生產據點，近來隨著客戶分散製造風險意識濃厚，加上 IDM 委外市場規模只增不減，讓聯電開始著手規劃往 IDM 大廠聚集地東南亞地區靠攏。

業界人士也坦言，IDM 不僅將矽基技術的晶片外包給晶圓代工廠，第三代半導體在自家產能逐漸不足下，也開始外包給晶圓代工廠，此次聯電前往海外設廠，也被業界認為是為第三代半導體的委外商機鋪路。

根據聯電先前赴海外設廠的經驗，不論新加坡、中國和艦科技等無塵室工程，多由台廠承接，其中，亞翔一直是聯電長期主要合作供應商，今年已吞下 61.5 億元的大單，隨著聯電再設新廠，亞翔將是奪單大熱門。